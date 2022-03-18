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مونستا إكس تعود في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-28

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP ENT

كشفت بعض التقارير عن أن فرقة "مونستا إكس" تحضّر لعودتها في شهر أبريل القادم.

وردا على هذه التقارير، قالت وكالة "ستارشيب" الترفيهية إن فرقة "مونستا إكس" تعمل الآن على إعداد ألبوم جديد بهدف إصداره في أبريل. وسوف تكون هذه أول عودة لفرقة "مونستا إكس" منذ 5 أشهر، أي منذ أن كشفت أغنية "لا حدود" والتي أصدرت يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي.

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