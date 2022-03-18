وكالة جي واي بي تخطط لإطلاق 4 فرق جديدة في العام القادم

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كشفت وكالة "جي واي بي" الترفيهية عن خططها لعام 2023 في تقريرها المالي الذي أصدرته مؤخرا.

وكشفت الوكالة في تقريرها عن تفاصيل متعلقة بالفرق التي تخطط لإطلاقها في العام القادم، بما في ذلك فرقة شبابية كورية، وفرقة شبابية يابانية، وفرقة شبابية صينية، وفرقة شبابية أمريكية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الفرق الأربع هذه عن طريق برامج تنافسية مختلفة.