جيهوب عضو فرقة بي تي إس مصاب بفيروس كورونا

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تم تأكيد إصابة المطرب "جيهوب" عضو فرقة "بي تي إس" بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية عبر موقع معجبي "بي تي إس" على "ويفيرس" للتواصل الاجتماعي إن الرابر "جيهوب" أصيب بفيروس كورونا، ولديه التهابات في الحلق، وهو الآن في الحجر الصحي. وكان "جيهوب" هو الوحيد غير المصاب بفيروس كورونا من أعضاء فرقة "بي تي إس" لغاية الآن.

وأكدت الوكالة أن "جيهوب" يريد المشاركة في أنشطة الفرقة بدءا من شهر أبريل القادم.

وستغادر فرقة "بي تي إس" سيول قريبا متوجهة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في حفل توزيع جوائز غرامي في لاس فيغاس يوم الثالث من أبريل القادم، وإقامة حفلات هناك يومي الثامن والتاسع ويومي الخامس عشر والسادس عشر من إبريل.