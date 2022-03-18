بيغ بانغ تعود بالكشف عن أغنية جديدة الشهر القادم

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ستعود فرقة "بيغ بانغ" يوم الخامس من أبريل القادم.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل أخرى عن أغنية "بيغ بانغ" الجديدة إلا موعد الكشف عنها. وقد تم إصدار آخر أغنية رقمية للفرقة في عام 2018 قبل انضمام أعضاء الفرقة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. وسوف تكون الأغنية الجديدة الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها دون مشاركة عضو الفرقة "سونغ ري" الذي ترك الفرقة في عام 2019 بعد أن اتضح أنه تورط في سلسلة من الفضائح، منها فضيحة الملهي الليلي المعروف باسم "بيرنينغ صَن".