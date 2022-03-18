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إن سي تي 127 تقيم 5 حفلات في اليابان في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-28

من أغانى القمة


أعلنت وكالة "إس إم" الترفيهية إن فرقة "إن سي تي 127" ستقيم 5 حفلات غنائية بدءا من يوم الثاني والعشرين من شهر مايو القادم في 3 مدن يابانية وهي ناكويا وطوكيو وأوساكا.

وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها "إن سي تي 127" حفلات في اليابان منذ شهر أبريل من عام 2019.

وقد تصدرت الفرقة قائمة "أوريكون" اليابانية للألبومات في شهر فبراير الماضي بألبومها المصغر الثاني الصادر في اليابان بعنوان "محبوب".

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