الرابر سنوب دوغ وفرقة بي تي إس يتجمعان في عمل جديد

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سيتعاون الرابر الأمريكي "سنوب دوغ" وفرقة "بي تي إس" في أغنية جديدة.

وأكد "سنوب دوغ" بشكل رسمي انضمامه إلى الفرقة الكورية في مشروعها القادم، في حدث السجادة الحمراء لبرنامج مسابقة الأغاني الأمريكية الذي استضافه.

وفي شهر يناير الماضي، كشف "سنوب دوغ" عن أنه تلقى اقتراحا من "بي تي إس" لعمل أغنية جديدة بالتعاون بينهما.

وكان "سنوب دوغ" قد تعاون مع بعض فناني الكيبوب، بما في ذلك فرقة "تو إن إي وان"، وفرقة "عصر البنات"، والمطرب "ساي".