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تسمية فرقة نسائية جديدة لوكالة سورس ميوزيك بـ "ليه سيرافيم"

#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-31

من أغانى القمة

ⓒ SOURCE MUSIC

كشفت وكالة "سورس ميوزيك" الترفيهية عن تسمية لفرقتها النسائية الجديدة، مع فتح قناة خاصة للفرقة الجديدة ومواقعها للتواصل الاجتماعي باسم "ليه سيرافيم".

وقد تم تسمية الفرقة بالجناس الناقص لجملة "أنا لا أخاف" وهي عبارة ظهرت في الإعلانات التشويقية الأخيرة للفرقة الجديدة. 

ومن بين عضوات الفرقة الجديدة الست، عضوتان سابقتان لفرقة "إز وان" هما "مياواكي ساكورا" و"كيم تشيه وان".

ومن المخطط أن تبدأ الفرقة الجديدة نشاطها الغنائي في شهر مايو القادم.  

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