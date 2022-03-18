جاست بي تصدر ألبوما جديدا في أبريل

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من المقرر أن تصدر فرقة "جاست بي" الشبابية ألبوما كاملا جديدا بعنوان "بدأت للتو" يوم الرابع عشر من شهر أبريل القادم.

وقد كشفت الفرقة عن صورة للألبوم الجديد يوم الثامن والعشرين من مارس.

وسوف تكشف الفرقة عن قائمة بأغاني الألبوم الجديد، ومقاطع الفيديو الموسيقي التشويقية والصور قبل إصدار ألبومها الجديد.