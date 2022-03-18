جاست بي تصدر ألبوما جديدا في أبريل

ليلى كيم هو جين: مصر تنمو وتتحسن باستمرار
2022-03-18
#أخبار الساحة الفنية l 2022-03-31
من المقرر أن تصدر فرقة "جاست بي" الشبابية ألبوما كاملا جديدا بعنوان "بدأت للتو" يوم الرابع عشر من شهر أبريل القادم.
وقد كشفت الفرقة عن صورة للألبوم الجديد يوم الثامن والعشرين من مارس.
وسوف تكشف الفرقة عن قائمة بأغاني الألبوم الجديد، ومقاطع الفيديو الموسيقي التشويقية والصور قبل إصدار ألبومها الجديد.
2022-03-18
2022-04-01
2022-03-31
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