جدل بشأن مشروع قانون يمنع تناول الكحول في شواطئ نهر الهان

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اعتاد الشعب الكوري على زيارة شواطئ نهر الهان في وسط العاصمة سيول، حيث يتناولون مختلف أنواع الأطعمة مع شرب بعض البيرة. خاصة في فصل الصيف مساء مع غروب الشمس، حيث تهب رياح منعشة. لذلك ينتظر الكثير من الناس قدوم الصيف للتمتع بمثل هذه التسلية السعيدة. بالنسبة للأجانب المقيمين في العاصمة سيول أو السياح الأجانب أيضا يحبون تجربة ذلك. الا أن هناك مخاف من موافقة مجلس بلدية سيول على مشروع يمنع شرب البيرة في الأماكن العامة. ومن المتوقع أن يتم أجراء انتخابات إقليمية بما فيها انتخاب عمدة سيول في الحادي عشر من شهر يونيو القادم، ثم يتم تكوين مجلس جديد من ممثلي سكان العاصمة سيول، ثم التقدم بمشروع القانون الذي يتضمن تغيير القانون القائم المتعلق بتعيين المناطق الممنوع فيها شرب الخمر في الاماكن العامة. وإذا وافق المجلس على المشروع، وصدر ذلك القانون المعدل، فبعد مرور 6 أشهر، سيصبح ساري المفعول.

تجدر الأشارة الى أن تصرفات بعض الناس بعد شرب الخمر في الأماكن العامة تثير خلافات ومشاكل في المجتمع أحيانا. لذلك تعمل إدارة بلدية سيول على إيجاد ثقافة خاصة بشرب الخمر بشكل مسالم وتعيين مناطق يُمنع فيها شرب الخمر. وتشمل هذه المناطق الحدائق العامة في المدينة ومبنى الهيئات الإقليمية بالحكم الذاتي ومحطات الأوتوبيس ومنشآت التسلية للأطفال ومنشآت أنشطة الصغار وغيرها.

في هذا السياق، يقول الكثيرين أن تلك الأماكن لابد من تعيينها كمناطق يمنع فيها شرب الخمر، ولكن فيما يختص بحدائق شواطئ نهر الهان، فهناك من يعارض ذلك بشدة. حيث يقولون إن ذلك قد ينتهك حرية الشخص بصورة مفرطة. في الجانب الاخر، أثارة قضية مصرع طالب في كلية الطب بعد شرب الخمر مع صديقه الكثير من الاحتجاجات، حيث سقط في نهر الهان وغرق في نهاية شهر أبريل من العام الماضي. وبعدها رفع سكان العاصمة سيول أصواتهم التي تطالب بتعيين حدائق شواطئ نهر الهان كمناطق يمنع فيها شرب الخمر، لمنع تكرار ذلك الحادث.