تسليط الضوء على وضع اللاجئين بمناسبة يوم إلغاء التفرقة العنصرية العالمي

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يصادف يوم الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام هو يوم إلغاء التفرقة العنصرية الذي تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة تم تسليط الضؤ حول الوضع الراهن للاجئين القادمين من مختلف البلدان خاصة البلدان العربية واليمن بالتحديد. حتى الآن، مرّ حوالي 4 سنوات منذ وصول 500 لاجئ يمني إلى جزيرة "جيجو" هربا من الحرب في اليمن. وعندما وصل أولئك اللاجؤون، كان الرأي العام الكوري سلبيا تجاههم، حيث ظن الكوريون أنهم ليسوا لاجئين حقيقيين، بل جاؤوا من أجل الحصول على وظائف. إذن ما هو الوضع الراهن؟ هناك أسرة يمنية ذات 5 أولاد، وقد دخل بعضهم مدارس كورية. وخلافا للقلق من تأقلم اللاجئين وخاصة الأطفال مع الحياة هنا، صار هؤلاء الأطفال من سكان جزيرة "جيجو" بالمعني الحقيقي. ومن بينهم ولد يمني اسمه “나데르” لكن الزملاء ينادونه "데르" بدون "نا". بسبب أن الزملاء ظنوا أن الاسم "نادر" تَكَوَّنَ من اسم العائلة أي "نا" ثم الاسم "دِر". لأنه يوجد اسم العائلة "نا" في كوريا ايضا. لذلك أصبح اسمه "در" بدلا من "نادر". يُشار الى أن هذا الطفل تَعَوَّدَ على الحياة المدرسية في كوريا، فقد تعلم اللغة الكورية، ومؤخرا انتخب ممثلا للطلاب. ويقول زملاؤه إنه نشيط وإيجابي وقادر على قيادة الطلاب الأخرين.

الجدير بالذكر أنه من بين حوالي 500 لاجئ يمني، تبقى حوالي مائة في جيجو، وقد حصل معظمهم على وظائف هناك. حيث أن جزيرة جيجو تعاني دائما من نقص القوى العاملة، خاصة في موسم حصاد الفواكه أو الخضروات أو الثمار.