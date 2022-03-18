تدفق السياح على قرية بها منزل جدة أحد أعضاء فرقة بي تي اس في بوسان

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هناك خريطة تقدم إحدى القرى في مدينة بوسان، ثاني أكبر المدن في كوريا والمتميزة بجمالها بفضل موقعها الساحلي، وقد أثارت تلك الخريطة جدلا شديدا بين عامة الناس مؤخرا. لأن هذه الخريطة تضع علامة على منزل بوجه خاص ومكتوب عليه جملة "هذا المنزل عاشت فيه جدة أحد أعضاء فرقة "بي تي اس" المشهورة على مستوى العالم. أنس: وتبين أن العضو هو "정국". فهل أراد هذا العضو ذلك؟

لأن ذلك جاء بدون موافقة العضو أو الفرقة أو سكان القرية مسبقا، حتى بدون معرفتهم، فهو مجرد قرار بواسطة إدارة البلدية. ولذلك وجه سكان القرية لوما تجاه إدارة الهيئة الإقليمية ذات الحكم الذاتي، واستمرت الانتقادات من قبل عامة الناس وعشاق الفرقة. لأنه شخص مشهور، هل يجوز الكشف عن مكان سكن أي شخص من عائلته بدون بحث مسبق أو حصول على إذن. خاصة فإن ذلك ربما يهدف إلى الترويج للقرية لجذب السياح وليس لصالح العضو أو عائلته. وعند النظر الى الخريطة فإن المكان يُصنَّف كمعلم سياحي، ولذلك فإن الغرض هو تنشيط السياحة في القرية. لكن أغلب ردود فعل الناس سلبية، لأن ذلك ينتهك الحياة الشخصية لسكان القرية نتيجة لتدفق الناس إلى المكان والأماكن المجاورة له.

وقد حدث ذلك بالفعل، فسكان القرية معظمهم من كبار السن، ولا يعرفون جيدا حول العضو وعائلته وحتى المنزل الذي كان يعيشه أفراد أسرته. لكنّ محبي الفرقة يتدفقون إلى القرية ويسألون السكان عن موقع المنزل، وهو ما يزعج السكان. وعلى الرغم من أن الكثير يحب الفرقة وأعضائها، لكن من الأفضل حماية الحياة الشخصية وحق سكان القرية في التمتع بمعيشة مريحة وهادئة بدون ضجيج.