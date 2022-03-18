افتتاح مهرجان المدينة الثقافية لشرق آسيا في مدينة كيونغ جو





قالت بلدية كيونغ جو في مقاطعة شمال كيونغ سانغ مؤخرا إنها نظمت مراسم افتتاح مهرجان المدينة الثقافية في شرق آسيا لعام ألفين واثنين وعشرين، موضحة أن المهرجان سيستمر حتى شهر نوفمبر القادم. الجدير بالذكر أن مدينة كيونغ جو كانت عاصمة مملكة شيلا الكورية القديمة لحوالي ألف عام.

تجدر الأشارة الى أن وزراء الثقافة الكوري الجنوبي والصيني والياباني اتفقوا في عام ألفين واثني عشر على تنفيذ مشروع للتبادلات الثقافية بين بلدانهم. ومنذ ذلك الحين ظل كل من الدول الثلاث تختار مدينة تمثل ثقافتها وتقاليدها كل سنة. وهذا العام تم اختيار مدينتي "وينزوهو" الصينية و"اويتاهيون" اليابانية إلى جانب كيونغ جو الكورية. وتحت شعار "كيونغ جو المفتوحة من خلال الثقافة والسلام الذي يربط شرق آسيا" ستشهد المدينة الثقافية الكورية إقامة المهرجان الثقافي لشباب شرق آسيا وفعالية الفوانيس لشرق آسيا في شهر يوليو القادم. كما ستشهد تنظيم ندوة علمية حول الثقافة في شهر سبتمبر ومعرض ثقافة البيوت الكورية التقليدية في شهر نوفمبر من هذا العام.