بدء تخفيف معايير الحجر الصحي مع انخفاض معدل العدوى والوفيات

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مرّ حوالي عامين على اجتياح جائحة كورونا حياتنا اليومية. وهذا العام نشهد مزيدا من انتشارها بسبب ظهور المتحور أوميكرون. ولكن مع انخفاض معدل العدوى والوفيات يتم تخفيف معايير الحجر الصحي في كوريا. وتحاول مهرجانات الأفلام التي سيتم تنظيمها في النصف الأول من هذا العام في البلاد البحث عن طرق خاصة باستخدام تجربة إقامة فعالياتها في اثناء اندلاع الجائحة. في عام ألفين وعشرين الذي بدأت فيه الجائحة قامت مختلف المهرجانات الكورية بما فيها مهرجانات "جونجو" و"بوسان" و"بوتشون" الدولية على التعامل مع ظروف كورونا من خلال تنظيم فعالياتها عبر الإنترنت وخارجها. خاصة مهرجان جونجو الذي أقيم في عام ألفين وعشرين باعتباره أول مهرجان دولي للأفلام يقام منذ تفشي الوباء والذي أصبح مرجعا لمهرجانات الافلام اللاحقة. وبعد تأجيل مهرجان جونجو لمدة أربعة أسابيع، اختارت لجنة تنظيم المهرجان طريقة العرض الطويل عبر الإنترنت وخارجها إلى جانب العرض في دور السينما. وافتتحت اللجنة المهرجان في الثامن والعشرين من شهر مايو من نفس العام. وذلك بالتعاون مع بعض دور السينما في مدينتي جونجو وسيول قامت بعرض أفلامها المشاركة حتى يوم العشرين من شهر سبتمبر. وبالنسبة لمهرجان بوسان الدولي للسينما الذي يعد أكبر المهرجانات السينمائية الكورية فقد كان من المقرر أن يفتتح في أوائل شهر أكتوبر من نفس العام إلا أنه تم تأجيله لمدة أسبوعين ثم أقيم خارج الشبكة من خلال تقليص حجمه. حيث تم فيه عرض مائة واثنين وتسعين فيلما مرة واحدة فقط في خمس شاشات تابعة لدار السينما في مدينة بوسان ودار "إنديبلوس" للسينما في المدينة والتي تستوعب ستة وثلاثين مقعدا فقط. علاوة على ذلك، أقامت لجنة تنظيم مهرجان بوتشون بالتعاون مع بوابة "ويف"، مهرجان نفس العام عبر الانترنت فقط.

الجدير بالذكر أن مهرجانات الأفلام التي أقيمت العام الماضي، لم تتخل عن عرض أفلامها المشاركة عبر الإنترنت حتى ولو زادت من معدل الأفلام المعروضة خارج الشبكة. كما بدأ مهرجان بوسان الدولي للسينما في عرض اثنتي عشر فيلما قصيرا محليا وعشرة أفلام قصيرة آسيوية عبر يوتيوب منذ العام الماضي بعد أن ظل يتمسك بعرض الأفلام خارج الشبكة فقط. وسوف يستقبل الكثير من مهرجانات الأفلام الكورية مشاهدينها عبر الشبكة وخارجها هذا العام أيضا. فبدءا من الثامن والعشرين من أبريل وحتى السابع من مايو، سيقام مهرجان جونجو الدولي للسينما في مختلف أرجاء شارع الأفلام في المدينة. ومن المقرر أن يتم عرض مائتين وثلاثين فيلما عبر المنصة الخاصة بالمهرجان "اون بيب آن 온피프엔". وبالنسبة لمهرجان "اولجو울주" السابع الدولي لأفلام الجبال الذي سيفتتح في الأول من شهر أبريل، فسوف يقام عبر الشبكة وخارجها معا ولكن بالتركيز أكثر على خارج الشبكة. وسوف تستمر فترة المهرجان من خمسة أيام إلى عشرة أيام، كما سيتم تنظيم مختلف البرامج الجانبية بما في ذلك عرض ضوئي بأربعمائة طائرة من طائرات الدرون، ومعايشة تسلق الجبال على الجدران، والتمشي في الغابات ومشاهدة النجوم في سماء النهار، والتمتع بفعاليات المهرجان من خلال التخييم. وسيتم فيه عرض مائة وثمانية وأربعين فيلما، منها أربعة وأربعون فيلما سيتم عرضها عبر الموقع الرسمي للمهرجان على الإنترنت.

وهناك مهرجان آخر أعلن عن تحوله إلى عرض الأفلام عبر الشبكة فقط. وهو مهرجان "كوانغ هوا مون광화문" الدولي للأفلام القصيرة الذي غيّر اسمه العام الماضي بعد أن كان "مهرجان آسيانا الدولي للسينما". وقالت لجنة تنظيم المهرجان إنها تعتزم تطوير المهرجان إلى أكبر مهرجان دولي للسينما عبر الشبكة في العالم بحيث يكون بمثابة باب لتقديم المخرجين الجدد لبناء أفلام قصيرة تجارية ذات مغزى. هكذا من المؤكد أن مهرجانات الأفلام الكورية مستعدة لاستغلال فوائد إقامة فعالياتها عبر الإنترنت وعلى المدى الطويل من أجل اللقاء مع المزيد من المشاهدين بشكل مبسط وآمن.