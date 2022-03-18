أغنية جديدة لمطربة الكي بوب الافتراضية يونا

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من المتوقع أن تصدر المطربة الافتراضية "يونا" باعتبارها فنانة افتراضية للكي بوب أغنية جديدة لها في الشهر القادم. وقالت شركة "هيو ماب كونتينتز 휴맵컨텐츠" التي تنتمي إليها "يونا" أمس إن هذه المطربة الافتراضية ستصدر اغنيتها الجديدة في الرابع عشر من أبريل وسوف تقدم عرضا حيا عبر منصة العالم الافتراضي الدولي "جيبيتو 제페토". يذكر أن الشركة أصدرت "آن إف تي NFT " أي رمز غير قابل للاستبدال خاص بها في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن يونا عبارة عن إنسان افتراضي مصنوع بعملية إنتاج التصميم ثلاثي الأبعاد ليأخذ شكل الإنسان، وكان أول ظهور لها بأغنية " KISS ME KISS ME " أي "قبلني قبلني". ومن المخطط أن تقيم هذه الفنانة الافتراضية مختلف الأنشطة بما في ذلك تقديم عروض موسيقية عبر منصات العالم الافتراضي في المستقبل. من ناحية أخرى، تكثف دائرة التسلية والترفيهية من الاعتماد على الناس الافتراضيين من أجل استغلالها بغض النظر عن القيود الزمنية والمكانية.

أيضا من المعروف أن الفنانين الافتراضيين لا يتعرضون لمختلف أنواع الشائعات السيئة حول حياتهم الشخصية خلافا للفنانين البشريين. ولهذا يرى عدد من الخبراء ذوي الصلة أنهم يهددون مكانة الفنانين المشهورين.