مسح يكشف تزايد ممارسة المهن المتعددة عبر الإنترنت

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انتشر مؤخراً مصطلح "إن جوب N Job " أو المهن المتعددة، وهو يشير الي العمل عبر الانترنت. في الماضي كان الناس يعيشون على عمل واحد ولكن في السنوات الأخيرة يبذلون جهودا لتنويع مصادر دخلهم. حيث يسعون إلى الحصول على دخل إضافي باستخدام مواهبهم أو هواياتهم الشخصية مثل إنتاج السلع ونشر الكتب الإلكترونية والقيام بمختلف الأنشطة عبر يوتيوب. ووفقا لنتيجة مسح أجرته مؤخرا شركة "جاب كوريا" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل، اتضح أن تسعة وثلاثين بالمائة من الموظفين الكوريين يشتغلون في إن جاب أو المهن المتعددة. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة للحفاظ على جودة الحياة المرضية اعتمادا على الرواتب الشهرية الثابتة فقط والقلق من وظائفهم الذي تشكل بعد تفشي جائحة كورونا، أثرت على ممارسة الموظفين الكوريين للمهن المتعددة. بالتوازي مع هذا الاتجاه يزداد عدد قراء الكتب حول طرق النجاح في المهن المتعددة بنجاح وثبات. وهناك مجالات لا حصر لها من المهن المتعددة باستخدام مختلف التخصصات والمهارات في الفن والتعليم إلى جانب التقنية المالية. ومن أكثر المجالات التي تجذب أنظار الموظفين من الجيل المعتاد على التقنية الرقمية، المهن المتعددة القائمة على منصات الإنترنت مثل المحلات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لشركة "ييس أربعة وعشرون" لبيع الكتب، مثلت نسبة الكتب المتعلقة بمنصات الإنترنت من بين مختلف الكتب ذات العلاقة بالمهن المتعددة ستة وثلاثين بالمائة. نتيجة لذلك زاد عدد أنواع الكتب الجديدة في فئتي "التسويق عبر الإنترنت " و" الأعمال عبر الإنترنت" في مجال الاقتصاد والإدارة وتقنية المعلومات المتنقلة من ستين نوعا في عام ألفين وعشرين إلى ثلاثة وثمانين نوعا في العام الماضي ليسجل نموا مضطردا من حيث المبيعات للعام الثالث على التوالي. والذي يظهر عدم الاستقرار في التوظيف وتحول الوظائف إلى الاعتماد على الشبكة وعن بعد، قد حرّض الموظفين على إيلاء الاهتمام بالدراسة ذات الصلة والاشتغال في المهن المتعددة في آن واحد. من ناحية أخرى كان معظم الموظفين يسعون إلى تحقيق أهدافهم الاقتصادية فقط في الماضي إلا أن عددا من الموظفين المعاصرين يرغبون أيضا في البحث عن مشاعر الرضا والإنجاز من خلال ممارسة المهن المتعددة.