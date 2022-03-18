تزايد ممارسة نشاط بلوغينغ لتقليل التلوث والحفاظ على البيئة

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انتشر مؤخراَ مصطلح يسمى " بلوغينغ" وهو يشير إلى عملية جمع النفايات في أثناء الركض، والتي بدأت لأول مرة في السويد في عام 2016 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء شمال أوربا. واكتسب نشاط "بلوغينغ" مؤخرا شعبية في جميع أنحاء العالم لأنه يستهلك سعرات حرارية أكثر من الركض البسيط ويحمي البيئة. وعلى وجه الخصوص، ينتشر بسرعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بين جيل MZ، الذين هم على دراية بالبيئة الرقمية ويسعون إلى أحدث الاتجاهات والتجارب الفريدة. وطريقة بلوغينغ بسيطة جدا. فكل ما تحتاجه هو حقيبة خفيفة أو قفازات أو ملاقط لوضع القمامة ويمكن فعله في أي مكان في الجبال أو على الشاطئ أو بجوار النهر أو في الحديقة. ويمكن القيام بذلك في أثناء المشي أو تسلق الجبال. وإذا وجد شخص ما أنه من الصعب القيام بذلك بمفرده، فيمكنه مقابلة زملاء على وسائل التواصل الاجتماعي من الذين يقومون بـ"بلوغينغ" معه.

الجدير بالذكر أن الجلوس لفترة لالتقاط القمامة ثم الوقوف مرة أخرى يشبه الموقف عند القيام بالقُرفصاء (Squat) أو الطعنات (Lunge)، وهي تمارين قوة نموذجية، بحيث يمكن الاعتناء بالصحة والبيئة في نفس الوقت. وبالنظر حول سر جاذبية "بلوغينغ"؟، فتوجد تجارب أولئك الذين مارسوا "بلوغينغ" على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يقول معظم المشاركين إنهم يشعرون بالفخر عندما يرون أن الطريق الذي مروا به قد تم تنظيفه، وأنهم يشعرون بالإنجاز عندما يملأون أكياس القمامة الخاصة بهم. ويبدو أن الحدود غير مهمة في مواجهة أزمة بيئية. حيث لم يقتصر الأمر على الكوريين فحسب، بل شارك العديد من الأجانب أيضا في حدث "بلوغينغ" الذي أقيم في حديقة نهر هان بسيول منذ فترة. وحاليا، تُعقد تجمعات "بلوغينغ" بشكل أساسي بين الناس في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، لكن الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال، والأجيال الأكبر سنا، يأخذون زمام المبادرة أيضا بشكل متزايد في أنشطة "بلوغينغ". وبعد انتشار فيروس كورونا، أدت الزيادة في استخدام المنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة إلى الكثير من القمامة، لذلك يشعر المزيد من الناس بخطورة التلوث البيئي ويبدؤون أنشطة "بلوغينغ".