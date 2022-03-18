طبيب يثير الجدل حول الحالة الاجتماعية للأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا

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أثارة تصريحات طبيب كوري بشأن فيروس كورونا الكثير من الجدل بين مستخدمي الإنترنتفي الآونة الأخير. فقد كتب نائب الرئيس السابق لجمعية اللقاحات الكورية، "ما سانغ هيوك"، منشورا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، يحتوي على أفكاره الشخصية ويقول: "أعتقد أن البالغين الذين لم يتم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا في كوريا لديهم مشاكل في العلاقات الشخصية". وقد انتشرت كتاباته بسرعة عبر مجتمعات الإنترنت المختلفة، وكانت مثيرة للجدل ليس فقط بين مستخدمي الإنترنت المحليين ولكن أيضا بين مستخدمي الإنترنت في الخارج. وفي تدوينات أخرى، قال: "يجب أن ننظر الآن إلى أولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا على أنهم أشخاص غير عاديين مثل آثار طبيعية"، و"إذا تم تشخيص إصابة الزوج بفيروس كورونا وزوجته ليست كذلك، فهناك مشكلة بين الزوجين". وبالنظر إلى خلفية تصريحاته، يبدو أنه أدلى بهذه التصريحات منتقدا تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ورد الفعل الحكومي السيئ له. ومع ذلك، وبغض النظر عن نوايا المؤلف، يواصل مستخدمو الإنترنت المحليين والأجانب الجدل حول ملاحظاته.

على سبيل المثال، يقبل بعض مستخدمي الإنترنت في الخارج تصريحاته بشكل هزلي، قائلين: "هذا مضحك"، و"إذا نظرنا إلى الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا بعد، فليس لديهم أصدقاء". ولكن أظهر بعض مستخدمي الإنترنت ردود فعل سلبية مفادها أن تصريحاته غير مريحة. وأعرب بعضهم عن عدم الارتياح قائلين: "سبب عدم إصابتنا بفيروس كورونا ليس لأنه لا يوجد لدينا أصدقاء"، و"لقد أهان الأشخاص الذين ارتدوا كمامات الوجه جيدا، واتبعوا قواعد الحجر الصحي بدقة لحماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا". في هذا السياق، أوضح ما سانغ هيوك في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام موقفه من هذا الجدل قائلا: "أعترف بوجود احتمال لسوء الفهم في التعبير. ولكن لم يكن لدي أي نية لتجاهل الأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا. لذلك قمت بنشره بشكل مُريح".