إعادة تنظيم الجولات الليلية في قصر كيونغ بوك الملكي

ⓒ YONHAP News

مع اقتراب فصل الربيع، ستبدأ الجولات الليلية في قصر كيونغ بوك الملكي قريبا. حيث من الممكن التمتع بالجو الليلي الجميل لقصر كيونغ بوك المصبوغ بزهور الربيع من خلال الجولة الليلية في ذلك القصر الذي يقع في وسط مدينة سيول. ويمكن زيارته في الليل خلال مواسم معينة في النصف الأول والثاني من كل عام. ومع ذلك، على عكس الدخول في النهار، لا يمكن الدخول الليلي إلا بحجز مسبق.

وأعلنت إدارة التراث الثقافي الكوري يوم 21 أن الجولات الليلية في قصر كيونغ بوك الملكي في النصف الأول من هذا العام ستقام من الأول من شهر أبريل القادم وحتى 29 مايو. يذكر أن جولات قصر كيونغ بوك الليلية عبارة عن برنامج تمثيلي لاستخدام القصر ويحظى بشعبية كبيرة، حيث يتم بيع تذاكره بمجرد بدء الحجز كل عام. وعلى وجه الخصوص، في أثناء الجولات الليلية التي تقام في النصف الأول من العام، حيث يمكن الاستمتاع بالمنظر الليلي الجميل لقصر كيونغ بوك مع زهور الربيع وهي متفتحة بالكامل. وسوف تكون مواعيد الزيارة من 7 مساءً إلى 9:30 مساء. ومع ذلك، لا يُسمح بالمشاهدة الليلية يومي الاثنين والثلاثاء، ومن 11 إلى 15 مايو، عندما تقام الاستعدادات والعروض لمهرجان الثقافة الملكية.

وهذا العام، كما في العام الماضي، تقتصر المشاهدة الليلية في قصر كيونغ بوك على 1300 شخص يوميا، لذلك لا يمكن الدخول إلا لمن حجز تذاكر مسبقا عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يرتدون هانبوك، وذوي الاستحقاق الوطني، والمعاقين، والأطفال دون سن 6، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، دخول القصر مجانا. وباستثناء 100 زائر أجنبي، يُسمح لهم بإصدار التذاكر في الموقع، يجب على جميع الزوار الآخرين حجز التذاكر في مركز التسوق عبر الإنترنت باسم "الشارع 11". وحسب إدارة التراث الثقافي الكوري، بدأ بيع تذاكر الشهر القادم بالفعل في الرابع والعشرين من هذا الشهر ولا تزال معروضة للبيع الآن. ويمكن شراء تذاكر شهر مايو من الساعة 10 صباحا في 22 من الشهر القادم.

من ناحية أخرى، فإن المشاهدة الخاصة لـجناح "كيونغ هورو" على بركة في القصر، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل، هي حدث يفتح الجزء الداخلي من جناح "كيونغ هورو"، والذي لا يسمح بالدخول إليه عادة على الزوار. ولذلك، من المتوقع أن يتمكن الزوار من تجربة جماليات مباني الأجنحة بشكل مباشر في أواخر عهد مملكة جوسون والتي لا يمكن الشعور بها من خارج المبنى.

يُشار إلى أن "كيونغ هورو" كنز وطني لكوريا الجنوبية، وهو جناح بُني لاستقبال المبعوثين من الخارج أو لإقامة الولائم في المناسبات الخاصة. ويمكن للزوار دخول هذا الجناح المكون من طابقين في أوقات محددة فقط مع مرشدين سياحيين، وفي الطابق الثاني يمكنهم مشاهدة المناظر الرائعة لجبل "إين وانغ" والبركة والهياكل الملكية.