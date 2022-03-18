تعزيز التبادلات الكورية العراقية في صناعة الموانئ

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اجتمع رئيس مؤسسة بوسان للموانئ "كانغ جون صوك" مؤخرا مع رئيس مؤسسة الموانئ العراقية "فرحان الفرتوسيi" من أجل مناقشة طرق تعزيز التبادلات والتعاون بين الطرفين.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة العراقية الذي يشرف على مشروع تطوير ميناء "الفاو" الجديد في العراق زار المؤسسة الكورية مع القائم بأعمال السفارة العراقية في سيول، حيث اطلعا على الوضع الحالي لميناء بوسان وتفقدا الميناء وبعض مرافقه.

ويذكر أن مشروع تطوير ميناء الفاو عبارة عن مشروع كبير يهدف إلى تطوير الميناء الواقع في محافظة البصرة بجنوب العراق إلى ميناء عالمي حتى عام 2041. وتشارك في تطويره شركة "ديه وو" الكورية للإنشاءات.

وقد طلب رئيس المؤسسة العراقية توسيع التبادلات البشرية والتقنية بين المؤسستين من أجل تقاسم تجارب تطوير وإدارة الميناء الكوري واقترح إبرام مذكرة للتفاهم لبناء نظام تعاونس بينهما.

ومن جانبه قال رئيس المؤسسة الكورية إنه سيتعاون بشكل فعال لتوسيع التبادل الاقتصادي بين البلدين ونجاح مشروع تطوير ميناء الفاو.