الجولة الثالثة من المشاورات السياسية لكوريا والكويت

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأن كوريا والكويت نظمتا الجولة الثالثة من المشاورات السياسية مؤخرا في مدينة الكويت من أجل مناقشة سبل التعاون في قطاع الطاقة.

وقد اجتمع مدير مكتب شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة "كيم جانغ هيون" مع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الكويتية “وليد الخبيزي”، وبحثا التعاون في مجال الطاقة.

وأعرب المدير الكوري عن تقديره لجهود الكويت التي تعتبر من أكبر البلدان المنتجة للنفط، في توفير إمدادات طاقة مستقرة، واقترح تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية.

كما دعا الجانب الكويتي إلى الاهتمام والدعم لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات الإنشاءات والبني التحتية التي تخطط الحكومة الكويتية لتنفيذها.

ومن جانبه، اقترح الخبيزي مواصلة المشاورات حول سبل مساهمة كوريا في تحقيق رؤية الكويت 2035، وهي خطة التنمية على المديين المتوسط والطويل.

وأكد الجانبان على ضرورة تنشيط التبادلات رفيعة المستوى بمجرد تحسن ظروف جائحة كورونا وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية بما فيها إيران والشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.