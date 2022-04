زيارة وزير الداخلية الكوري إلى تونس

ⓒ Ministry of the Interior and Safety

قام وزير الداخلية والسلامة الكوري "جون هيه تشول" بزيارة إلى تونس في الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مارس.

وجاءت زيارته من أجل إرساء قاعدة لتعميم الإدارة الكورية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وصرحت الوزارة الكورية بأن جون قام بزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية التونسي "قيس سعيد" في قصر الرئاسة في العاصمة تونس صباح يوم الاثنين الماضي حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة بما في ذلك الحكومة الرقمية.

يشار إلى أن تونس أدخلت نظام الشراءات العمومية عبر الإنترنت استفادة من نموذج نظام الشراءات الكوري، وتديره حاليا بشكل ناجح. ومنذ عام 2020 ظلت بالتعاون مع الوزارة الكورية تدير مركز التعاون الكوري التونسي للحكومة الرقمية.

واتفق الجانبان على اكتشاف مشروعات تعاونية ملموسة وتوسيع التعاون الفعلي من أجل زيادة شفافية وكفاءة حكومتيهما باستخدام الصناعة الرقمية.

وأعرب الرئيس التونسي عن اهتمامه الخاص بمنصة مشاركة المواطنين "الشارع الأول في منطقة كوانغ هوا مون " التي تدل على تقدم الديمقراطية في كوريا.

وبعد ظهر نفس اليوم التقى الوزير الكوري برئيسة الحكومة التونسية "نجلاء بودن" ووزير الداخلية التونسي "توفيق شرفدين".

وناقش الوزير جون مع رئيسة الحكومة التونسية طرق تطوير مركز التعاون الكوري التونسي للحكومة الرقمية والدخول المشترك في سوق الحكومات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تباحث مع وزير الداخلية التونسي حول طرق بناء قدرة الحكومات المحلية والتعاون في مجال الأمن. وعقد الجانبان منتدى التعاون الكوري التونسي للحكومة الرقمية لمتابعة أعمال الحكومة الرقمية.

وقدم الوزير الكوري عددا من الحالات الممتازة للحكومة الرقمية الكورية بما في ذلك بوابة الشكاوى المدنية ومركز البيانات الحكومية ونظام المرور الذكي والاستخدام المشترك للمعلومات الإدارية.

وفي يوم التاسع والعشرين من مارس نظما اجتماعات عمل ثنائية بين الأجهزة ذات الصلة من البلدين حسب موضوعات المنتدى من أجل مناقشة ومتابعة سبل التعاون الحقيقية.

وقال الوزير جون إن تونس تمثل قاعدة استراتيجية للتعاون من أجل نشر الحالات الإدارية الكورية الممتازة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أنه سيعمل على تعزيز التعاون الحقيقي ليمتد نموذج التعاون الناجح للبلدين إلى كل مجالات الإدارة العامة.