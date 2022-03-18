تنظيم ندوة لفرص الأعمال الكورية العربية بسيول





نظم فريق البحوث الإنسانية والاجتماعية التابع لمعهد دراسة الشرق الأوسط في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، ندوة خاصة لشرح ظروف الأعمال في الدول العربية في مجمع كويكس للمعارض في سيول يوم الخامس والعشرين من مارس عبر الإنترنت وخارجها.

وتكونت الندوة من مراسم افتتاح واختتام وجلستيْن، تحت شعار "سياسة النمو الأخضر منخفض الكربون وبيئة الاستثمار في الشرق الأوسط".

وفي الجلسة الأولى المعنونة بصناعة النمو الأخضر والحياد الكربوني وبيئة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، قدم الدبلوماسي الكبير "عيسى السمحي" من السفارة الإماراتية في كوريا، بحثا بعنوان "فرص الاستثمار في صناعة الحياد الكربوني في الإمارات".

كما قدم الدبلوماسي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية لدى سيول "عبد الله النيزي" بحثا بعنوان "السياسة الخضراء للمملكة العربية السعودية وفرص استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية فيها".

ثم عُقدت الجلسة الثانية بعنوان "فهم سياسة صناعة النمو الأخضر والحياد الكربوني واستراتيجية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط".

وقدم فيها فريق قسم إفريقيا والشرق الأوسط في معهد دراسة السياسات الاقتصادية الخارجية بحثا بعنوان "التعاون الاقتصادي بين كوريا والشرق الأوسط في عصر تحول الطاقة".

كما قدم الباحث الكبير السابق في معهد دراسة الصناعات "بارك كوانغ سون" بحثا بعنوان "الحياد الكربوني والسياسات ذات الصلة في الشرق الأوسط، تركيزا على السعودية".

علاوة على ذلك، قدم الباحث المتخصص في فريق قسم إفريقيا والشرق الأوسط في معهد دراسة السياسات الاقتصادية الخارجية "سون صونغ هيون " بحثا علميا بعنوان "اتجاه تطوير الصناعة الهيدروجينية في الإمارات".