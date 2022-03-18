د. لي ميونغ وون: القرآن يُظهر الحق

الدكتور "لي ميونغ وون"، واسمه العربي أحمد، يقول إنه خطط لترجمة القرآن الكريم سنة 1984 عندما التقى بالأستاذ المصري "أحمد عبد الفتاح سليمان" الذي دعاه للإسلام وعلمه القرآن واللغة العربية والبلاغة، موضحا أنه ظل طوال هذه الفترة يدرس القرآن حتى بدأ في عملية الترجمة قبل 3 أعوام فقط. وكان أهم ما فكر فيه خلال الترجمة هو الحق، حيث إن القرآن الكريم يُظهر الحق، مشيرا إلى أنه قام بالترجمة من اللغة العربية إلى الكورية مباشرة مع الاستعانة بثمانية كتب للتفسير. ويحكي الدكتور "لي" عن صعوبات تعلم اللغة العربية في فترة الثمانينيات في كوريا، ويقول إنه إذا قرأ الكوريون القرآن الكريم فسوف يفهمون الثقافة العربية والإسلامية. ويعرب الدكتور أحمد عن امتنانه لزوجته التي دعمته خلال عملية الترجمة، ويقول إنها أول امرأة كورية تقرأ تلك الترجمة. كما يتحدث الدكتور "لي" أيضا عن تجربة تدريس اللغة الكورية في المغرب، ويقول إن الطلبة المغاربة يهتمون باللغة والثقافة الكورية كثيرا، ويتعلمون اللغة الكورية بطريقة شفوية وليس عن طريق الكتب فقط كما يفعل الكوريون، معربا عن أمله في أن يسافر مجددا إلى المغرب ليرى المزيد هناك. ويضيف الدكتور أحمد أنه يخطط الآن لبدء ترجمة صحيح البخاري إلى اللغة الكورية من أجل تعريف الكوريين بالثقافة الإسلامية عن طريق الحديث النبوي أيضا. وبمناسبة شهر رمضان المبارك، يقرأ الدكتور أحمد سورة الإخلاص وترجمتها باللغة الكورية عبر أثير القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو.

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