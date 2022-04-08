علاقة جزيرة نامي الكورية بجائزة أندرسن لأدب الأطفال

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تم وُضع اسم جزيرة "نامي" الواقعة في منطقة "تشون تشون" في شرق البلاد مع اسم جائزة "هانس كريستيان أندرسن"، التي يُطلق عليها اسم "جائزة نوبل في أدب الأطفال"، وذلك خلال حفل الجائزة التي فازت بها الكاتبة الكورية "إي سو زي"، حيث تبين أن جزيرة "نامي" هي المؤسسة المشرفة لجائزة "أندرسن".

الجدير بالذكر أن جزيرة نامي تحظى بشعبية ملحوظة خاصة من قبل عشاق الثقافة الكورية، حيث إذا وصل أي سائح أجنبي إلى البلاد، يزورها فورا. وذلك بفضل تصوير مسلسلات درامية تلقت إعجابا كبيرا في هذه الجزيرة. حيث أن هذه الجزيرة كانت تُشرف على الجائزة منذ عام 2009 أي لمدة 14 سنة على التوالي. وربما تستغربون حول علاقة الجزيرة والجائزة.

تبدأ هذه القصة السحرية في تمثال حورية البحر أو عروسة البحر. هذا التمثال هو رمز للجزيرة. لكن هذا التمثال على شكل امرأة لا تشبه حورية البحر المشهورة في القصص في البلدان الأخرى التي تحولت فيها إلى بنت جميلة لكنها فقدت صوتها وأحبت أميرا. في الحقيقة تم العثور على هذا التمثال في غابات الجزيرة في عام 2002 التي تحولت إلى معالم سياحية إيكولوجية، لكن لم يكن معروفا من هو صاحب التمثال وهويته. الآن يوضع على شاطئ النهر القريب من مرسى السفن. وتم تسميته بحورية البحر، لأن قدميه مغموران بالمياه. ولكن لم يكن لدى هذا التمثال علاقة مع حورية البحر. ومنذ ذلك الحين، تحولت الجزيرة إلى جزيرة القصص الخيالية، حيث في عام 2003، تم بناء قاعة "أندرسن" الذي كتب قصص عن حورية البحر، وأقامت الجزيرة معرضا للوحات المتعلقة بقصص ذلك الأديب. وفي عام 2005، أقامت الجزيرة معرض الكتب العالمية، بمناسبة الذكرى المائتين على ولادة ذلك الأديب. ونتيجة لشعبية المعرض الذي شاركت فيه 38 دولة، أصبح هذا المعرض احتفالا ثقافيا وسياحيا يمثل الجزيرة. يذكر أن الجزيرة كانت مغطاة بالكتب خلال ذلك المهرجان، وتم بناء أبراج كورية تقليدية بالكتب، كما تم بناء أدوات للألعاب وعدد من الكراسي والمكاتب بالكتب. وبسبب أن هذا المعرض كان مختلف عن المعارض الأخرى، في عام 2008 خلال معرض الكتب للأطفال المقام في مدينة "بولونيا" بإيطاليا، تم اختيار الجزيرة كمشرف على جائزة "أندرسن". تقديرا لمحبة ومجهودات جزيرة "نامي" حول الكتب خاصة كتب الأطفال. وهكذا أصبحت تلك الجزيرة ذات علاقة مع قصص حورية البحر.