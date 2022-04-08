تصاعد الجدل بشأن نقل مقر المكتب الرئاسي إلى منطقة يونغ سان

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بعد انتخاب المرشح "يون صوك يول" لتولى منصب الرئاسة، تعهد بنقل مقر المكتب الرئاسي من البيت الأزرق حاليا إلى منطقة "يونغ سان"، مما أثار جدلا كبيرا. حيث أن الموقع الحالي للمكتب الرئاسي يقع تحت الجبال، كأن الجبال تحميه، كما أن الطريق الممتد إلى وسط العاصمة يبدو رائعا. وتعتبر المنطقة التي يقع فيها المكتب الرئاسي كنوزا ثقافية وتاريخية. كذلك فأن المساحة الواسعة في الهواء الطلق ستُستخدم مسرحا للعروض الفنية أو للمعارض، أو كمجمع رياضي، إلى جانب أغراض متنوعة. لكن موقع المكتب الرئاسي يعتبر معلما تاريخيا بذاته، فقد كان يستخدمه آخر ملك في مملكة تشوسون. ولكن خلال فترة الاستعمار الياباني بشبه الجزيرة الكورية، تحطمت أغلبية المباني في عام 1927، وظلت تلك المنطقة محتلة من قبل القوات اليابانية. كما أن داخل المكتب وخارجه يعتبر كنوزا للتراث الثقافي، وفي مقدمة ذلك التمثال البوذي الموجود خلف المسكن الرئيسي، والذي تم تعيينه ككنز وطني من قبل الرئيس "مون". وتم بناؤه في القرن التاسع، وكان أصلا موجودا في منطقة "كيونغ جو" الثقافية. وكانت القوات اليابانية حاولت أخذه إلى اليابان، لكنها لم تتمكن من ذلك بفضل وسائل الإعلام التي منعت ذلك. كما يوجد فيه سرادق أثري، وأضرحة "تشيل كونغ" التي تضم لوحات أسماء أمهات الملوك، وتعتبر وثائق مهمة في البحوث التاريخية. كما يوجد في المنطقة المحيطة بالمكتب حوالي 20 متحفا وقاعة فنية بما في ذلك متحف "سيول" للأعمال الخزفية الذي أُفتتح العام الماضي. وإذا أُنشئت قاعة الأعمال الفنية التي تبرع بها الرئيس السابق الراحل لمجموعة سام سونغ، فسوف تكون المنطقة مركزا فنيا وثقافيا وتاريخيا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري المنتخب يتوقع أن يكون نقل المكتب الرئاسي وفتح البيت الأزرق مفيدا لاستقطاب المزيد من السياح الأجانب للبلاد بما يصل إلى حوالي 30 مليون سائح. لكن الفترة اللازمة للانتقال بشكل نهائي ستستغرق وقتا طويلا، إلى أن يتمكن المواطنون والسياح الأجانب من الاستمتاع بالمنطقة بشكل تام.