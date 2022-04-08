برامج لحماية بيئة ونظافة الجبال في كوريا

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تتميز كوريا بوجود أنواع من الجبال في العاصمة سيول وفي كل أرجائها، ويستمتع الشعب الكوري بهذه الجبال بعدة طرق. منها المشي والتسلق والجري، أو قضاء ليلة داخل شاحنة أو سيارة أو خيمة. خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح المزيد من المواطنين الكوريين يزورون الجبال. ونتيجة لذلك، تقع بعض المشاكل. وأكبر مشكلة هي النفايات، حيث يقيم الناس ليلة في الجبل ويطبخون ثم يتركون النفايات فيها. ولحل هذه المشكلة والحفاظ على البيئة نظيفة في الجبال، تم تنظيم برنامج إقامة في معبد في الجبل، وفي أثناء ذلك، يجمع المشاركون النفايات خلال التمشي. وبعد تناول الطعام المقدم من قبل المعبد، يدردشون مع الرهبان، ثم يتأملون أو يشاهدون النجوم في السماء. حيث إنه في هذا البرنامج يستمتع المشاركون بالراحة، وفي اثناء ذلك، يجمعون النفايات. يُشار الى أنه خلال تجربة البرنامج الأول بمشاركة 14 شخصا، تم ترك نفايات بأقل من كليوغرام، بينما جمعوا حوالي 7،5 كيلوغرامات من النفايات. وأقاموا في المعبد وتناولوا الطعام فيه، وحملوا حقائب خفيفة، ولم يتركوا نفايات كثيرة، ومن ثم فقد حافظوا على البيئة في الجبال والغابات.

يُذكر أنه كان يتعين عند التخطيط للإقامة في الجبال، حمل حقائب ثقيلة تضم جميع المواد اللازمة للإقامة خارج المنزل. ثم نبني خيمة واعداد الطعام ثم تنظيفها ونترك كمية من النفايات. لذلك فهذه ليست رحلة للاستراحة الحقيقية. لذلك في هذا البرنامج يتم التخلص من ممارسة المعيشة السريعة، ويتم التركيز على الشعور بالطبيعة واستعادتها والاقتراب منها.