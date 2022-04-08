ترقب وسط مواطني سيول لموسم تفتح زهور الكرز

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وصلت زهور أشجار الكرز إلى ذروتها في جنوب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي ويتساءل الكثير من الناس عن موعد تفتح هذه الزهور في العاصمة سيول. والآن هناك بعض أشجار الكرز التي تفتحت زهورها في سيول، حيث تتفتح الزهور بالفعل في الأماكن المضيئة في بعض شوارع العاصمة. لكن هيئة الأرصاد الجوية الكورية لم تعلن حتى اليوم أنها تفتحت. يرجع السبب في ذلك إلى أن شجرة الكرز المعيارية لرصد المواسم المزروعة أمام مكتب سيول للأرصاد الجوية في منطقة "جونغ رو" في سيول، لم تتفتح زهورها بعد. وعندما يتأكد العامل المتخصص في الأرصاد الجوية في ذلك المكتب من تفتح أكثر من ثلاثة زهور في غصن واحد من الشجرة بعينه، يتم تسجيل تفتح زهور الكرز في سيول في ذلك الوقت.

يذكر أن شجرة الكرز المعيارية في سيول يبلغ عمرها اثنين وستين عاما. وعندما تم قياسها في عام ألفين وأربعة عشر، بلغ طولها حوالي ثمانية أمتار بينما بلغ قطرها ثمانية وخمسين سنتيمترا. وقد ظهرت براعم شجرة الكرز المعيارية في سيول في السادس والعشرين من الشهر الماضي ليتأخر ظهورها بيومين بالمقارنة مع معدل الأعوام السابقة، وبعشرة أيام مقارنة مع العام الماضي. وكانت زهور الكرز قد بدأت في التفتح يوم الرابع والعشرين من مارس من العام الماضي لتزدهر في أقرب وقت منذ مائة عام، أي منذ بدء رصدها في عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين. ووصلت إلى تفتحها الكامل بنسبة ثمانين بالمائة منها في التاسع والعشرين من مارس أي بعد مرور خمسة أيام فقط من بدء تفتحها لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق أيضا. لكن زهور شجرة الكرز المعيارية في سيول لم تتفتح بعد هذا العام ولهذا فإن موعد بدء تفتحها لن يكون مبكرا كثيرا هذا العام مقارنة مع معدل مواعيد الأعوام السابقة، الذي يصادف الثامن من أبريل.