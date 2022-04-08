انتشار مواد تعليم اللغة الكورية مع أغاني الكي بوب عالميا

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تساهم أغاني الكي بوب في نشر وتعليم اللغة الكورية في مختلف أنحاء العالم. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت تغريدات محبي الكي بوب الأجانب الذين يشترون ويفتحون مجموعات كتب تعلم اللغة الكورية التي اتخذت بعض نجوم الكي بوب مثل "بلاك بينك" أو "بي تي إس" نماذجها، شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يجمع هؤلاء مجموعات الكتب كأنها ألبومات للفرقة. وتتمتع المجموعات برواج كبير لأنها تسمح لهم بالاستماع والتعلم من خلال أصوات الفنانين الذين يحبونهم إلى جانب جمع بطاقات صورهم. ومؤخرا تم طرح فيديو عبر "تيك توك" من مواقع التواصل الاجتماعي يتم فيه الضغط على لواصق رموز عضوات فرقة "بلاك بينك" باستخدام قلم إلكتروني. وكلما تم الضغط على كل عضوة من الفرقة، يصدر الصوت الذي سجلته بنفسها باللغة الكورية. وكان الفيديو عبارة عن فيديو حول تجربة استخدام مادة تعلم اللغة الكورية "بلاك بينك بلغتك الكورية" التي أصدرتها شركة "هايب إيديو 하이브 에듀" بالتعاون مع شركة "واي جي إنترتينمنتYG엔터테인먼트". وبلغ عدد مرات مشاهدته ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف مرة في الثالث من هذا الشهر وتجاوز عدد التعليقات عليه أربعة آلاف. وكانت شركة هايب إيديو قد باعت نفس النوع من مواد تعليم اللغة الكورية بعنوان "تعلم الكورية مع بي تي إس" في عام ألفين وعشرين بأكثر من ثلاثمائة ألف نسخة في ثلاثين دولة بما في ذلك أمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وصرحت شركة إس إم إنترتينمنت في نهاية الشهر الماضي بأنها بدأت في تطوير محتويات التعليم باستخدام فناني الآيدول بالتعاون مع هيئة إم بي سي التلفزيونية الكورية الأمر الذي يعني بدء العصر الذي يمكن فيه لعشاق الكي بوب في أنحاء العالم تعلم اللغة الكورية وتعلم محتويات تعليم الكورية التي يشارك فيها الفنانون الذين يحبونهم. بالنظر الى سبب تقبل الشركات التي تنتمي إليها فرق الكي بوب على تطوير محتويات تعليم اللغة الكورية؟ تكمن الإجابة في إقبال عشاق الكي بوب على تعلم اللغة الكورية بلا شك. ففي الماضي كان بعض محبي الكيبوب يزورون مراكز تعليم اللغة الكورية أو يشترون المنتجات التي تضم الحروف الكورية إلا أن محبي الكيبوب اليوم لا يكتفون بالاستماع إلى أغاني نجوم الكي بوب فقط بل وأيضا يرغبون في التعرف على لغة النجوم في حياتهم اليومية التي يتم تقاسمها في الوقت الحقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذ العام الماضي، تستعد وزارة التعليم الكورية أيضا لإظهار فرقة بي تي إس في مواد تعليم اللغة الكورية الخاصة للخارج بالتعاون مع هايب إيديو، وتستهدف إتمامها في غضون هذا العام لنشرها في ألف وستمائة وتسع وستين مدرسة في تسع وثلاثين دولة يتم فيها تعليم الكورية رسميا. ويقدر أن عدد دارسي الكورية في المدارس الابتدائية والإعدادية في أنحاء العالم يبلغ حوالي مائة وستين ألف طالب وطالبة. وقد اتخذت تسع جامعات في سبع دول بما في ذلك جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة وجامعة ميدلبري في أمريكا وكلية إيديك للأعمال في فرنسا، المواد التي طورتها شركة هايب إيديو وحظيت باستجابة جيدة. وقد توقع الناقد الثقافي "جونغ دوك هيون" أن تستمر الرغبة في شراء مواد التعليم التي يظهر فيها فنانون محبوبون خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في في توسيع حجم سوق اللغة الكورية حول العالم.