حذر مع اقتراب موعد إلغاء نظام التباعد الاجتماعي

ⓒ YONHAP News

أصبحت الكمامات من الاحتياجات الضرورية للكوريين في عصر جائحة كورونا، وهم يتساءلون دائما: متى يمكن خلعها؟. حيث أنه منذ أمس وحتى الثامن عشر من هذا الشهر، أي على مدار أسبوعين، يتم تنفيذ مستوى جديد من نظام التباعد الاجتماعي في كوريا. بناء على ذلك، يتم تمديد وقت دوام المطاعم والمقاهي إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ويُسمح بتجمع حتى عشرة أشخاص في مكان واحد. وقالت الحكومة الكورية إنها تدرس رفع جميع القيود بما في ذلك أوقات الدوام والتجمعات الشخصية باستثناء ارتداء الكمامات في الداخل فقط، إذا تم في هذه الفترة الحفاظ على اتجاه منخفض من عدد حالات الإصابة بالفيروس واستقرار النظام الطبي الخاص بالتعامل مع المرضى ذوي الحالات الخطيرة. مما يعني ذلك أنه يمكن خلع الكمامات في الخارج. وهناك آراء متباينة حول خلع الكمامات بين الكوريين المتعاملين مع شبكة الإنترنت حيث يقترح بعضهم خلعها في الخارج بينما يعبر آخرون عن القلق من الخلع، مشيرين إلى إمكانية الإصابة بالفيروس في أي مكان سواء في الداخل أو الخارج. كما أشار بعضهم إلى وجود فوضى في ارتداء الكمامات في الداخل وخلعها في الخارج بالتناوب مرارا وتكرار. في الحقيقة يمكن الآن في كوريا عدم ارتداء الكمامة في حالة الحفاظ على مسافة مترين في الخارج. وقد بدأ ارتداء الكمامة الإلزامي في كوريا منذ شهر نوفمبر من عام ألفين وعشرين حسب قانون الوقاية من الأمراض الوبائية. ولكن من الصعب الحفاظ على مسافة مترين بشكل ثابت، خاصة في الأماكن العامة، ولهذا فإن الكوريين ظلوا يرتدون الكمامات داخليا وخارجيا. وأبدى الكثير من الإخصائيين موقفا حذرا من رفع ارتداء الكمامة الإلزامي قائلين إنه يجب ارتداء الكمامات في حالة تجمع عدد من الناس حتى ولو كانوا في الداخل، والاتصال مع آخرين لأكثر من ربع ساعة في أقل من مترين، ولأكثر من دقيقة واحدة في أقل من متر.