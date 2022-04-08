كوريا أكثر دولة استخداما للإنترنت بين الدول الآسيوية

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وفقا لدراسة نُشرت الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، التي تعتبر دولة قوية في مجال الإنترنت، يقضي غالبية الأشخاص البالغين 40% من حياتهم في استخدام الإنترنت. وقد أجريت هذه الدراسة في نوفمبر من العام الماضي على مواطنين كوريين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاما، واتضح منها أن الوقت الذي يقضيه الكوريون على الإنترنت يبلغ حوالي 34 عاما، وهي الأطول بين الدول الآسيوية. وبالمقارنة مع متوسط العمر المتوقع للكوريين البالغ 83.5 عاما في عام 2020، تعتبر هذه فترة طويلة جدا، تعادل 40% من حياتهم. ومن بين الدول الآسيوية، بلغ الوقت في تايوان 33 عاما وسنغافوره 27 عاما لتحتلا المرتبة الثانية والثالثة بعد كوريا في الأنشطة عبر الإنترنت. أما البرازيل التي يقضي مواطنوها أطول وقت في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، فقد بلغ الوقت 41 عاما في ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت. وعند النظر إلى الوقت الذي يقضيه الناس على الإنترنت أسبوعيا، اتضح أن الكوريين يقضون 51 ساعة في الأسبوع على الإنترنت في المتوسط، بما في ذلك تخصيص 18 ساعة للمهام المتعلقة بالعمل، و33 ساعة للأنشطة الأخرى. ووفقا لنتائج الدراسة، فإن معظم الكوريين يقضون وقتا أكثر من 20 ساعة في الأسبوع في مشاهدة يوتيوب أو مشاهدة مقاطع الفيديو من خلال خدمة الفيديو عبر الإنترنت (OTT)، باستثناء الوقت المتعلق بالعمل.

في نفس السياق، اجرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دراسة أخرى حول الوضع الحالي لاستخدام الإنترنت في كوريا، فقد أظهرت أن الوقت الذي يقضيه كل فرد في استخدام الإنترنت زاد أكثر بسبب جائحة كورونا. فنظرا لانخفاض الأنشطة الخارجية بسبب كورونا، يبدو أن الوقت الذي نقضيه على الإنترنت في الداخل وليس في الهواء الطلق قد زاد بشكل كبير. ونتيجة للمسح، لم يكن هناك فرق كبير في معدل استخدام الإنترنت للكوريين، لكن وقت استخدام الفرد للإنترنت زاد بأكثر من ساعتين مقارنة بما كان عليه قبل كورونا. وقد لوحظت هذه التغييرات في جميع الفئات العمرية، من المراهقين إلى كبار السن في السبعينيات من العمر.

على سبيل المثال، في حالة المراهقين، لا تزال العديد من المدارس تقدم دروسا وجها لوجه وعبر الإنترنت في نفس الوقت بسبب فيروس كورونا، ويبدو أن العاملين في المكاتب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر قد زادوا من وقت استخدامهم للإنترنت بسبب مؤتمرات الفيديو والعمل عن بعد. وأيضا، في حالة المستخدمين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، زاد الوقت الذي يقضونه في التسوق أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما زاد أيضا بشكل ملحوظ عدد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والذين يستخدمون برامج المراسلة عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين والحصول على الاستقرار النفسي في زمن التباعد الاجتماعي.