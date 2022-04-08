تزايد المخاوف من الاختلالات البيئية بسبب حرائق الغابات

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تحتل مساحة الغابات في كوريا، 63% من مساحة اليابسة، أي 6.29 مليون هكتار. وبالنظر إلى معدل الغابات، تحتل كوريا المرتبة الرابعة من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل غابات مرتفع للغاية، لكنها أيضا ثامن أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ويصادف الخامس من أبريل من كل عام يوم التشجير، أي يوم غرس الأشجار الذي حددته الحكومة الكورية لتشجيع زراعة العديد من الأشجار والاعتناء بها. وفي الواقع، يُقال إن هذا الوقت من العام هو أفضل وقت لزراعة الأشجار. وتعتبر زراعة الأشجار أمرا مهما، ولكن العناية بها وحمايتها أمر مهم أيضا. وفي حالة كوريا، للأسف، تُفقد مساحة كبيرة من الغابات بسبب حرائق الغابات التي تحدث كل عام. حيث أنه في يوم الاثنين، أي قبل يوم واحد من يوم التشجير، اندلع أكثر من 10 حرائق غابات في جميع أنحاء البلاد. وأصدرت هيئة الغابات الكورية تنبيها بشأن تلك الحرائق. بالأمس أيضا، اندلعت حرائق غابات في بونغ هوا في مقاطعة شمال كيونغ سانغ وآن سان في مقاطعة كيونغ كي، وأجزاء أخرى من البلاد. وبالنظر إلى الوضع الحالي لحرائق الغابات في كوريا على مدى السنوات الخمس الماضية، يحدث ما معدله 562 حريقا سنويا، مما يؤدي إلى فقدان 1863 هكتارا من الغابات سنويا في المتوسط. ونظرا لأن 68% من حرائق الغابات تحدث في الربيع، يمكن القول إن هذا الوقت من العام هو أهم وقت في السنة لمنع حرائق الغابات.

الجدير بالذكر أن الأمر يستغرق حوالي 40 إلى 100 عام لإعادة الغابات التي فقدت بسبب الحرائق إلى حالتها الأصلية. ومؤخرا تسببت حرائق الغابات الهائلة في المنطقة الساحلية الشرقية، والتي بدأت في الرابع من الشهر الماضي واستمرت 10 أيام، في احتراق 20 ألفا و500 هكتار من الغابات في تلك المنطقة وتحويل أراضيها إلى رماد. ويتوقع الخبراء أن يستغرق الأمر أكثر من 30 عاما للغابات والحيوانات وأكثر من 100 عام حتى تتعافى التربة وتعود إلى ظروف ما قبل الحريق. من المعروف أن فوائد الأشجار للإنسان عديدة، مثل تنقية الهواء، وتنقية المياه، والتحكم في الفيضانات، حيث تمتص كل شجرة ثاني أكسيد الكربون وتطلق 12 طنا من الأكسجين، مما يسمح لنا باستنشاق هواء نقي. ولذلك، فأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأنشطة الخطرة بما في ذلك استخدام النار، ويجب بذل جهود لمنع حرائق الغابات حتى لا يتم تدميرها بسبب الإهمال البشري.