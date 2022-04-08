قلق بين الموظفين الكوريين بشأن العودة لنظام العمل وجها لوجه

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نظرا لأنه من المتوقع أن ينتهي التباعد الاجتماعي فعليا في غضون أسبوعين، فإن قلق موظفي المكاتب يتزايد. وفي حالة بعض الشركات الكبيرة في كوريا، بدءا من هذا الشهر، تم إنهاء نظام العمل عن بُعد وذهب الموظفون إلى الشركات بشكل كامل. وبعض العاملين في المكاتب الذين اعتادوا العمل من المنازل يشكون بالفعل من الاكتئاب. وحتى بين العاملين في المكاتب هناك شعور متزايد بالحسد تجاه الشركات التي أدخلت العمل عن بُعد إلى أجل غير مسمى بغض النظر عن فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، يشعر العديد من موظفي المكاتب بالخوف من إنهاء نظام العمل عن بعد. حيث إنهم يقولون إن الاضطرار إلى السفر لمسافات طويلة في أثناء التنقل، وإقامة حفلات عشاء تستمر حتى وقت متأخر من الليل، نظرا لأنهم قد جربوا بالفعل مزايا العمل من المنازل لمدة عامين، فمن المتوقع أنهم سيشعرون بالاكتئاب بصورة مؤقتة عند استئناف العمل.

في الواقع، هناك أشخاص يرغبون في الاستمتاع الكامل بأسبوعين قد يكونان "التباعد الاجتماعي الأخير". حيث قالوا إنهم يخططون للتركيز على هواياتهم، مثل الغولف أو دراسة اللغات، حتى الأسبوع القادم، وذلك لأن الوقت الشخصي يقل بشكل طبيعي عندما يبدؤون في الذهاب إلى العمل مرة أخرى. حيث أن معظم العاملين في المكاتب حريصون على العمل من المنازل. ففي استطلاع أجرته منصة الأعمال "Zoom" الصيف الماضي، قال 1% فقط من جميع المستجيبين إنهم يرغبون في العمل في مكاتبهم. وينطبق الشيء نفسه على البلدان الأخرى. فعلى سبيل المثال، في دراسة استقصائية أجرتها شركة أمريكية، قال 84% من المستجيبين إنهم كانوا أكثر سعادة بالعمل من المنازل بدلا من الذهاب إلى الشركات. على هذه الخلفية، يتعمق قلق الشركات أكثر وأكثر. وعلى وجه الخصوص، في حالة شركات تكنولوجيا المعلومات، أصبح العمل عن بُعد ثقافة عالمية بعد تفشي فيروس كورونا، وأعلنت بعض الشركات العمل عن بُعد إلى أجل غير مسمى بغض النظر عن انتهاء فيروس كورونا. حيث أنه في صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتم التعرف على العمل عن بعد كنوع من نظام رعاية الموظفين. لذلك، إذا تم إلغاء نظام العمل عن بعد فجأة بعد انتهاء فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يحدث رد فعل عنيف من قبل الموظفين. حيث يميل المطورون إلى تفضيل بيئة عمل حرة. لذلك، من المرجح أن يجدوا وظيفة تسمح بالعمل عن بُعد بدلا من الذهاب إلى المكاتب.