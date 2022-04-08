قرار من المحكمة الدستورية الكورية يغضب رسامي الوشم

ⓒYONHAP News

أدان رسامو الوشم في كوريا الجنوبية قرارا أصدرته المحكمة الدستورية الكورية أيدت فيه منع أي شخص لا يمارس مهنة طبية من رسم الوشم، واصفين القرار بأنه "قرار مثير للشفقة"، وأكدوا أنهم سيواصلون المعركة القانونية للحصول على حقوقهم لعملية رسم الوشم.

ومع أن رسم الوشم في حد ذاته ليس مخالفا للقانون في كوريا الجنوبية، إلا أن القانون الكوري ينص على أن رسم الوشم يعتبر عملية طبية ولا يمكن أن يتولاه إلا الأطباء.

وينص هذا القانون المعمول به منذ عقود على تطبيق عقوبة بالسجن تصل إلى عامين أو توقيع غرامة قيمتها 10 ملايين وون، أي ما يعادل حوالي 8200 دولار، على أي شخص مخالف، لكن الملاحقات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع قليلة.

وقد ظلت مجموعة من رسامي الوشم الكوريين تتقدم بطلب للمحكمة الدستورية كل عام منذ عام 2017 لإصدار حكم يقضى بعدم دستورية منعهم من رسم الوشم، ولكن دون جدوى، لأن المحكمة الدستورية رفضت طلباتهم، مشيرة إلى إمكان حدوث آثار جانبية مرتبطة بالصحة في حال رسم الوشم أشخاص لا يمارسون مهنة طبية.

ويمكن القول إن هذا الحظر يعكس النظرة السلبية التقليدية إلى الوشم في كوريا الجنوبية منذ زمن طويل، لأن الوشم كان مرتبطا بشكل شبه حصري بالجريمة المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يرجع السبب في ذلك إلى الفكر الكونفوشي التقليدي الذي لا يزال يعتنقه الكثيرون في المجتمع الكوري، والذي يَعتبر إحداث أي تغيير في الجسم، الذي نرثه من الأجداد، من الأعمال المحرمة حسب الكونفوشية التقليدية.

وفي ظل هذه العقلية التقليدية، كان الوشم والجراحات التجميلية أمورا محرمة لفترة طويلة.

ويرجع تاريخ حظر الوشم من قبل أفراد لا يمارسون مهنة طبية إلى عام 1992 الذي أصدرت فيه المحكمة العليا حكما حددت به رسم الوشم كممارسة طبية.

وبعد مرور 30 عاما على إصدار ذلك الحكم، شهد حجم سوق الوشم في كوريا الجنوبية زيادة كبيرة ليصل إلى 1.2 تريليون وون، ويتجاوز عدد رسامي الوشم 300 ألف شخص.

ويرى البعض أن القانون الحالي يحتاج أيضا لتغيير، لأن رسم الوشم يتم إجراؤه بشكل سري، وهو ما يصعّب إدارة رسامي الوشم بشكل رسمي، وبالتالي يشددون على ضرورة تطبيق نظام يتم من خلاله إجراء عمليات رسم الوشم بشكل آمن، وضمان حقوق رسامي الوشم.