إجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين نتيجة لارتفاع أسعار النفط

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من المقرر أن تبدأ الحكومة الكورية في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المواطنين، بما في ذلك تخفيض ضرائب الوقود إلى مستوى 30% بعدما كانت 20% حاليا، اعتبارا من الأول من مايو القادم، ولمدة 3 أشهر.

وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة شركات تكرير النفط بتطبيق تخفيض الضرائب على الوقود على أسعار الوقود في أسرع وقت ممكن، وردت الشركات عليها بالإيجاب.

وفي اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، كشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن 3 إجراءات تهدف إلى تخفيض الأعباء المفروضة على المواطنين نتيجة لارتفاع أسعار الوقود. وبموجب هذه الإجراءات، ستخفض الحكومة ضرائب الوقود إلى مستوى 30% من 20% حاليا، وتقديم دعم مالي للشاحنات والحافلات تماشيا مع التغييرات في أسعار الوقود، والاستمرار في تطبيق 0% من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية شهر يوليو القادم.

وتخطط الحكومة لتنويع مصادر استيراد النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال ضمن الاستعداد لمواجهة مشكلة إمدادات تلك المواد، وزيادة التعاون مع منظمة الطاقة الدولية والدول الرئيسية الأخرى في الإفراج عن المخزونات النفطية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في استيراد المواد الخام الأخرى، بحيث تفرض 0% من الرسوم الجمركية على استيراد شرائح الألمنيوم المستخدمة في إنتاج البطاريات الثانوية والسيارات بشكل مؤقت حتى نهاية هذا العام، وتوسيع حجم المخزون من المعادن غير الحديدية الستة الرئيسية إلى 250 ألف طن هذا العام.

وقامت الحكومة بتأمين الحصول على كمية إضافية من الذرة للأعلاف والذرة الصالحة للأكل من خلال عطاءات بديلة، لتحل محل الحبوب المستوردة من أوكرانيا.

وضمن الجهود الرامية إلى التوزيع السريع للحبوب الغذائية المستوردة، ستقوم الحكومة بتخفيف الإجراءات اللازمة لاستيرادها.

وإذا تعرضت كوريا لعدم استقرار في أسعار المنتجات الزراعية وإمداداتها، فسوف يتم توفير المنتجات في سوق الجملة من خلال الإفراج عن المخزونات الحكومية.

ويرجع السبب في إسراع الحكومة في اتخاذ هذه الإجراءات القوية إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمواد الخام والحبوب الغذائية ومشكلة الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الواقع، سجل معدل ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي أعلى مستوياته منذ 10 سنوات. فطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الثلاثاء الماضي، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مارس 106.06 نقطة، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل ارتفاع أسعار المستهلك 4% منذ شهر ديسمبر من عام 2011.

ومن المتوقع أن يستمر اتجاه ارتفاع أسعار المستهلك خلال فترة من الزمن لأنه لم يظهر أي مؤشر إيجابي لحل أزمة أوكرانيا حتى الآن.