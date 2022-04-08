إسراء محمد: الترويج لكوريا التي أحبها

الآنسة/ إسراء محمد من مصر تعمل في المركز الثقافي الكوري في القاهرة كمنظمة للفاعليات الثقافية ومترجمة، وقد جاءت إلى كوريا من أجل التقدم لامتحان الخدمة الثقافية والمعلومات الكورية، حتى يمكنها الترويج للثقافة الكورية ولكوريا التي تحبها، في مصر وفي جميع الدول العربية.

وفي مقابلة مع القسم العربي تقول إسراء إنها شاهدت العديد من المسلسلات الكورية في التلفزيون المصري منذ صغرها، حيث بدأت علاقتها بكوريا منذ ذلك الوقت، ورغم أنها لم تكن مهتمة باللغة الكورية حينذاك، إلا أنها التحقت بقسم اللغة الكورية في الجامعة بالصدفة.

وقد زارت إسراء كوريا أربع مرات، ولفت انتباهها خلال إحدى تلك الزيارات نظام الرعاية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة لكبار السن للاعتناء بهم، وتعرب عن أمنيتها بأن يتم وضع نظام مماثل في مصر.









وتحكي أيضا عن تجاربها المتنوعة في الترجمة الشفوية، بما في ذلك الترجمة للسفراء الكوريين في القاهرة، ومساهمتها في أعمال الترجمة خلال زيارة الرئيس الكوري الأخيرة لمصر، وكانت تلك تجربتها الأولى من نوعها التي لا يمكن أن تنساها.

وتشجع إسراء الطلاب المصريين على دراسة اللغة الكورية حيث بدأت العديد من الشركات الكورية في دخول السوق المصرية، ومن ثم فإن هناك الكثير من فرص العمل، وتقول إنها تخطط للاستمرار في الدراسة في كوريا في تخصص الترجمة الفورية والكتابية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



