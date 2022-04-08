الحكومة الكورية تمنح وسام الخدمة الدبلوماسية للسفير الأردني السابق

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منحت الحكومة الكورية وسام الخدمة الدبلوماسية "كوانغ هوا" لسعادة السفير الأردني السابق لدى كوريا الجنوبية الدكتور "عادل العضايلة".

وتم منح هذا الوسام بعد فترة من انتهاء مهام عمله سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كوريا، تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير وتعزيز العلاقات بين سيول وعمان في كافة المجالات.

وقد خدم الدكتور "عادل العضايلة" سفيرا للأردن لدى كوريا خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2021.

وقام السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" بتقليد الدكتور "العضايلة" الوسام في مقر السفارة الكورية في عمان يوم الاثنين الماضي.