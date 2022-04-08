1.1 مليون عدد الزائرين للجناح الكوري في معرض إكسبو دبي

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انتهت فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي التي بلغت 6 أشهر، من الأول من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الحادي والثلاثين من مارس الماضي، وودع المعرض العالم حتى الدورة القادمة في مدينة أوساكا اليابانية في عام 2025.

ومثّل المعرض الذي شاركت فيه 191 دولة، محطة فارقة في مسيرة الإمارات العربية المتحدة على صعيد المكاسب الاستراتيجية التي حققتها من الاستضافة الناجحة للحدث، وعززت من موقعها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتجاوز عدد زوار المعرض 23 مليونا على الرغم من جائحة كورونا، وهو رقم ليس ببعيد عن التوقعات بمجيء 25 مليون زائر في معرض يقام بهذه الضخامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وقالت المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار "كوترا" إن عدد الزائرين لجناح كوريا الجنوبية خلال المعرض بلغ 1.1 مليون شخص، بالإضافة إلى 2.3 مليون شخص آخر زاروا الجناح الكوري عبر الإنترنت، ليصل إجمالي عدد زائري الجناح الكوري إلى 3.4 مليون شخص.

وكان الجناح الكوري الذي أقيم على مساحة تبلغ 4 آلاف و651 مترا مربعا في منطقة "التنقل"، خامس أكبر جناح من بين أجنحة الدول المشاركة.

وقدم الجناح الكوري الذي غطى واجهته ألف و597 مكعبا دوّارا وثلاثي الأبعاد، عروضا متنوعة، منها عروض فلكلورية تقليدية كورية.

كما أتاح للزوار فرصة ثمينة لتجربة الثقافة الكورية باستخدام محتويات الجناح المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة، بما في ذلك الواقع المعزز.

وأشارت مؤسسة "كوترا" إلى أن حفلات الكيبوب التي أقيمت يوم السادس عشر من يناير في الجناح الكوري ضمن فعاليات اليوم الوطني الكوري لاقت إقبالا كبيرا من محبي الكيبوب من جميع أنحاء العالم.



