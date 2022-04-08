معرض كوري أردني مشترك للفن التشكيلي في عمان

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تخطط السفارة الكورية لدى الأردن لتنظيم معرض كوري أردني مشترك للفن التشكيلي في غاليري "رأس العين" في عَمّان خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع والعشرين من شهر مايو القادم.

جاء ذلك احتفاء بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والأردن، وسوف يشارك في المعرض عدد من الفنانين التشكيليين من البلدين.

وضمن استعدادات السفارة الكورية لتنظيم المعرض، أقام السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" مأدبة عشاء تكريما للفنانين الأردنيين الذين سيشاركون في المعرض، في مقر إقامته.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل السفير الكوري والفنانون الأردنيون الآراء حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها استعدادا لتنظيم المعرض وسبل تعزيز التعاون والتبادل بين فناني البلدين.