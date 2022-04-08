كبير المنتجين في وكالة إس إم يأمل في إنتاج بوب عربي بالتعاون مع المواهب العربية

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التقى كبير المنتجين في وكالة "إس إم" الترفيهية "لي سو مان" مؤخرا في دبي مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي"، حيث تبادل معها الآراء حول القضايا المتعلقة بتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا والإمارات ومستقبل الصناعة الثقافية.

جاء عقد هذا اللقاء ضمن زيارة "لي" لدبي لحضور فعاليات كل من "القمة العالمية للحكومات لعام 2022" وأسبوع "بينانس Binance للبلوك تشين".

وقال "لي" إن دول الشرق الأوسط والدول الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية، يهتم كل منها بثقافة الطرف الآخر. وأعرب عن تطلعاته للتعاون مع دول الشرق الأوسط في مختلف المجالات، كما أعرب عن أمله في التعاون مع المواهب العربية في إنتاج أغاني البوب العربي.

وقدم "لي" شرحا للوزيرة الإماراتية "نورة الكعبي" عن العالم الافتراضي، أي عالم "ميتافيرس" الذي تستعد وكالة "إس إم" إطلاق منصة له، موضحا أن "ميتافيرس" هو عالم يعكس الواقع.

وأضاف أن معجبي الكيبوب في الشرق الأوسط سيتمكنون من زيارة كوريا من خلال عالم "ميتافيرس" حتى ولو لم يكونوا قادرين على زيارتها في العالم الحقيقي.

وأكد أن الشباب من أنحاء مختلفة من العالم سيتمكون من خلال عالم "ميتافيرس" الافتراضي من التعرف على تاريخ الشرق الأوسط وتجربة الثقافة العربية.

وقال إنه سيمكن لأي شخص أن يكون منتجا مبدعا للأغاني والرقصات داخل عالم "ميتافيرس"، مشيرا إلى أنه سيتم خلق جو ملائم ليتمتع من خلاله شباب دول العالم، ومنها الدول العربية، بأنشطتهم الحرة في إنتاج أعمال الغناء والرقص الخاصة بهم عن طريق الحصول على تأشيرة إس إم تاون الافتراضية.

وصرح "لي سو مان" كبير المنتجين في "إس إم" بأنه يدرس استضافة المباني القائمة حاليا في الشرق الأوسط إلى عالم "ميتافيرس" الافتراضي لوكالة "إس إم".

ومن جهة ثانية، أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بـ"لي سو مان" كبير المنتجين في وكالة "إس إم" الترفيهية، وذلك خلال زيارة "لي" للرياض في شهر مارس الماضي بناء على دعوة تلقاها من الحكومة السعودية.

وفي أثناء إقامته في الرياض، أجرى "لي" لقاءات مع وزير الاقتصاد والتخطيط "فيصل بن فاضل الإبراهيم"، ونائبة وزير السياحة الأميرة "هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود"، ونائب وزير الثقافة "حامد بن محمد فايز"، وبحث معهم سبل تنمية التعاون والتبادل الفني بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "الإبراهيم" إنه يدرك جيدا مفهوم "الثقافة أولا، الاقتصاد ثانيا" الذي بادره "لي"، معتبرا اللقاء مع "لي" فرصة للتعرف على أغاني الكيبوب التي أصبحت قادرة على ربط جميع أنحاء العالم.

كما أعرب "الإبراهيم" عن أمله في تعزيز التعاون مع وكالة "إس إم" وتقاسم رؤية "لي" بشأن مستقبل سوق "ميتافيرس" والصناعة الترفيهية.

من جانبها، طالبت الأميرة "هيفاء آل سعود" نائبة وزير السياحة السعودي، "لي" بتصميم وإنشاء منصة موسيقية يتمكن من خلالها الشباب السعوديون من التمتع بالموسيقى والأغاني، مشيرة إلى أن حوالي 70% من سكان السعودية هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

الجدير بالذكر أن فرقة "سوبر جونيور" التابعة لوكالة "إس إم" الترفيهية قد أقامت حفلا غنائيا في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في شهر يوليو من عام 2019، لتكون أول فنان آسيوي يقيم حفلا غنائيا منفردا في السعودية.

كما أقامت فرقة "بي تي إس" حفلا في استاد الملك فهد الدولي بالرياض في شهر أكتوبر من عام 2019 ضمن جولتها العالمية، وجذب ذلك الحفل حشودا كبيرة من معجبي ومعجبات الفنون الكورية والعروض الموسيقية العالمية.