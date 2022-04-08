الرئيس الكوري المنتخب يلتقي بسفراء 5 دول عربية

ⓒ YONHAP News

التقى الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" يوم الجمعة الماضي بالسفراء والقائمين بالأعمال لكل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي أثناء اللقاء، أعرب الرئيس المنتخب "يون" عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي في أسرع وقت ممكن لتوفير إطار لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

ووعد "يون" بتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والدفاع والزراعة والصحة والثقافة والتعليم.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي فيما يقارب 68% من وارداتها من النفط الخام.

وقد عُقدت الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي في سيول في شهر مارس الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يَعقد فيها الجانبان مفاوضات بعد مرور 12 عاما على تعليق المفاوضات في عام 2010.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار عام 2020.