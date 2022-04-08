(8) 얼굴 좀 보자

정의식: 이거 뭐 하는 친구야.

ما هي وظيفة هذا الشخص؟

검사보: 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다.

مكتوب في قائمة الزيارة أنه طبيب.

정의식: 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해.

انظر لهذا الوغد. قرر المستشفى وحدد موعد تفتيش رسمي ثم اخبره به

나이제, 너 얼굴 좀 보자.

فلنرى وجهك.





شرح التعبير

얼굴 좀 보자.

يستخدم التعبير عندما تكون العلاقة مقربة بين شخصين ولكنهما لم يتمكنا من اللقاء منذ فترة طويلة، فيقول أحدهما للآخر أثناء الحديث عبر الهاتف "얼굴 좀 보자." أو دعنا نلتقي وجها لوجه. ولكن من الممكن أيضا أن يستخدم التعبير عند الشعور بالغضب بسبب شخص ما، فيقول المتحدث دعنا نلتقي من أجل التنفيس عن هذا الغضب لتوبيخ الطرف الآخر...





شرح الأمثلة

가: 우리 얼굴 좀 보자.

أ‌. فلنلتق قريبا.

나: 그래, 우리 만난 지 너무 오래됐지. 조만간 다시 연락할게.

ب‌. صحيح، لقد مر وقت طويل جدا منذ التقينا، سأتصل بك قريبا.

② 가: 오랜만에 만나서 정말 즐거웠어.

أ‌. من الجيد رؤيتك بهذا الشكل بعدما مر وقت طويل.

나: 그래. 앞으로는 얼굴 좀 자주 보자.

ب.صحيح. دعنا نتقابل كثيرا.



