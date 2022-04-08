(9) 이게 무슨 날벼락이래요?

현재민: 며칠 전만 해도 선물 보따리 쏟아지길래

فقط حتى أيام قليلة كانت الهدايا تقصف علي من كل اتجاه وكنت

공보의 인생 포텐 탁 터지나 싶었는데, 이게 무슨

على وشك أن أفكر أنني نجحت كشخص شهير، ولكن

날벼락이래요?

ما هذا الذي حدث فجأة؟

정세진: 그러게요.

معك حق.





شرح التعبير

أولا، كلمة 날벼락 : تعني صاعقة مفاجئة وهنا تأتي لتشبيه سوء الحظ المفاجئ أو حدوث مصيبة مفاجئة بالصاعقة

ثانيا، كلمة 무슨 : تعني في الأصل "أي" أو "ماذا" ولكنها هنا تأتي للتأكيد على الإحساس أو الشعور بالاندهاش

وأخيرا، اللاحقة "래" : تستخدم للاستفسار عن حقيقة معينة تم إطلاع المتحدث عليها أو التعبير عن التعجب والاندهاش حيال هذه الحقيقة

ويستخدم التعبير للإشارة إلى سوء حظ أو مشكلة أو حادث ألم بالمتحدث فجأة، حيث يشبه هذا الحادث بالصاعقة التي تنزل فجأة من السماء في يوم مشرق إشارة إلى شدة الاندهاش، وبالطبع السؤال هنا باستخدام "무슨" الغرض منه ليس الاستفسار ولكن التأكيد على الشعور بالدهشة.





شرح الأمثلة

والآن دعونا نرى كيف يُستخدم التعبير من خلال الأمثلة التالية





① 가: 이번에 세금이 말도 못 하게 많이 나왔어요.

أ.لقد أصبحت الضرائب مرتفعة جدا هذه المرة.

나: 이게 무슨 날벼락이래요?

ب. يا إلهي ما هذه المصيبة المفاجأة.





② 가: 옆집 사람이 교통사고로 많이 다쳐서 지금 의식도 없대요.

أ.سمعت أن جارنا تعرض لحادث وهو في غيبوبة حاليا.

나: 아니, 이게 무슨 날벼락이래요?

ب. يا إلهي ما هذه المصيبة المفاجئة.



