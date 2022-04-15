كوريا الأكثر انفاقاَ على تربية الأطفال عالمياَ

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وفقا لدراسة حديثة، تم التوصل إلى أن كوريا هي الدولة التي ينفق فيها الآباء أكبر قدر من المال حتى يبلغ أطفالهم سن الرُشد، من بين العديد من البلدان حول العالم. ونشرت هذه الدراسة شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في الحادي عشر من هذا الشهر، وأوضحت أنه عند حساب النفقات المطلوبة لتربية الأطفال من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يتبين أن كوريا واحدة من أغلى الأماكن لتربية الأطفال. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، وتليها إيطاليا. ففي كوريا مثلا، كانت تكلفة تربية الطفل من الولادة حتى سن 18 عاما 7.79 ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. أما الصين، فعلى الرغم من أن نسبة نفقات تربية الأطفال إلى متوسط الدخل هي الأكبر، إلا أنها مصنفة كواحدة من أقل البلدان من حيث المبلغ المطلق المستخدم لنفقات تربية الأطفال. وأشار الخبراء إلى ارتفاع تكاليف التعليم كسبب رئيسي في ارتفاع أعباء تكاليف رعاية الأطفال في كل من كوريا والصين. وعلى الرغم من أن تكلفة التعليم الجامعي في الولايات المتحدة أعلى بكثير من تكلفة التعليم في كوريا أو في الصين، إلا أن أعباء تكاليف التعليم يتم نقله إلى الطلاب من خلال قروض الطلاب، وبالتالي فإن أعباء إعالة الطفل على الوالدين منخفضة نسبيا. فمعظم الطلاب الأمريكيين يتحملون عبء التعليم الجامعي بمفردهم، دون مساعدة آبائهم. ووفقا للاستطلاع، تخرج 55% من طلاب البكالوريوس في الولايات المتحدة من 2019 إلى 2020 بالديون.

الجدير بالذكر أن الآباء الكوريين ينفقون الكثير من المال على تعليم أطفالهم. ويختلف مقدار الأموال التي يتم إنفاقها على التعليم من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى. ومع ذلك، فإن نتيجة فحص متوسط نفقات التعليم الخاص توضح أن طلاب المدارس الابتدائية يتكلفون 390 ألف وون شهريا، وطلاب المدارس الإعدادية 590 ألف وون، وطلاب المدارس الثانوية 710 آلاف وون شهريا. يُشار الى أنه في كوريا، لا يزال هناك العديد من الآباء الذين يدعمون أطفالهم من خلال الرسوم الدراسية الجامعية أو مصروف الجيب، لذلك فأن الآباء الذين لديهم عدد كبير من الأطفال يشعرون بعبء كبير في تربية الأطفال. كما هو معروف، فإن معدل الخصوبة في كوريا هو 0.84 حتى عام 2020، وهو أقل معدل في العالم. لذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي العملي والتدابير الحكومية حتى يتمكن الآباء من الإنجاب وتربية أبنائهم دون أعباء إعالتهم.