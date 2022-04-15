ازدهار السفر والسياحة مع اصطحاب الحيوانات الأليفة

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مع النمو الهائل لسوق الحيوانات الأليفة، يتغير مشهد السفر المحلي في كوريا تدريجيا. فقد أصبحت ثقافة السفر مع الحيوانات الأليفة أمرا شائعا بسرعة. ويبدو أن الاهتمام بالحيوانات الأليفة ازداد بشكل طبيعي لأن ثقافة البقاء في المنازل قد طال أمدها منذ أزمة كورونا. وبالتالي تشهد الفنادق والمنتجعات الفاخرة المحلية منافسة شرسة لتسويق الحيوانات الأليفة أكثر من أي وقت مضى. حيث انه في الماضي، كانت هذه المنشآت النموذجية تحظر دخول الحيوانات الأليفة، لكنها الآن هي الأكثر نشاطا في جذب العملاء الذين لديهم حيوانات أليفة.

وعلى الرغم من أن العديد من مرافق السكن كانت في حالة ركود منذ تفشي فيروس كورونا، إلا أن المنتجات المتعلقة بالحيوانات الأليفة استمرت في النمو. فمثلا منتجع "فينيكس بيونغ تشانغ"، الذي يعتبر أحد أشهر المنتجعات الكبيرة في كوريا، شهد زيادة في عدد الضيوف الذين لديهم حيوانات أليفة بحوالي 32% خلال العام الماضي. وقد استوعب ذلك المنتجع الضيوف بنشاط مع الحيوانات الأليفة من خلال إنشاء مخيم جديد للحيوانات الأليفة فقط داخل المنتجع وزيادة عدد الغرف المخصصة للحيوانات الأليفة فقط إلى أكثر من 50 غرفة. وفي الوقت نفسه، مع زيادة الطلب على الضيوف الذين لديهم حيوانات أليفة، تعمل مؤسسات الإقامة المحلية على تسهيل معايير الوصول إلى الحيوانات الأليفة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، في الماضي، كان يُسمح فقط للكلاب التي يقل وزنها عن 15 كيلوغراما بالدخول إلى المخيم مع أصحابها، ولكن الآن، باستثناء الكلاب الوحشية، من الممكن دخول المخيم دون أي قيود على الوزن. كما أن صناعة الفنادق نشطة للغاية في جذب الضيوف ذوي الحيوانات الأليفة، حيث يتزايد تدريجيا عدد الفنادق الفاخرة التي يمكننا الإقامة فيها مع الحيوانات الأليفة مثل فندق لوتي وفور سيزونز وكونراد في سيول.

في الآونة الأخيرة، تحظى الفنادق والمنتجعات التي تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة بشعبية كبيرة، حتى صار من الصعب العثور على غرفة فارغة في عطلات نهاية الأسبوع. ونظرا لأن شركات الطيران المحلية تخفّف من لوائح صعود الحيوانات الأليفة وتبسّط عملية الحجز، فمن المتوقع أن يصبح السفر مع الحيوانات الأليفة أكثر نشاطا في المستقبل. ومع ظهور المزيد من السياسات والمنتجات الصديقة للحيوانات الأليفة، من المتوقع أن تتمكن العائلات التي لديها حيوانات أليفة في المستقبل من التخلص من مخاوفهم بشأن حيواناتهم والاستمتاع الكامل بالسفر معها.