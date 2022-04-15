الرئيس المنتخب يعلن خطة لتحديد عمر الكوريين وفقا للمعايير الدولية

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أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يون صوك يول أول من أمس الاثنين أنه سيمضي قدما في خطة لتحديد عمر الكوريين وفقا للمعايير الدولية. ووفقا لذلك، اعتبارا من بداية العام القادم، من المتوقع أن يكون عمر جميع المواطنين أصغر بسنة واحدة على الأقل أو أصغر بسنتين على الأكثر. حيث أنه الأن من الصعب بالنسبة للأجانب عندما يأتون إلى كوريا معرفة كيفية حساب "العمر الكوري". وذلك بسبب أن الكوريون يحسبون أعمارهم بطريقة مختلفة مقارنة بطريقة احتساب العمر المتبعة في المجتمعات والدول الأخرى.

في كوريا يوجد حاليا معايير مختلفة لتحديد العمر، لذلك غالبا ما يحدث ارتباك في عملية تلقي الخدمات الإدارية أو توقيع العقود. حيث انه حاليا، يتم استخدام ثلاث طرق لحساب العمر في كوريا. وأكثر نظام مستخدم لحساب العمر في كوريا هو ما يطلق عليه نظام العمر الكوري والذي بموجبه يبلغ الشخص سنة واحدة فور ولادته، ثم يضاف لعمره سنة مع مطلع كل عام. والنظام الثاني هو النظام المعترف به دوليا، حيث يتم تحديد عمر الشخص بناء على عيد ميلاده، بينما النظام الثالث هو طريقة حساب العمر حيث يتم طرح سنة الميلاد من السنة الحالية. ونظرا لعدم توحيد معايير السن القانونية والاجتماعية، يستمر الارتباك والنزاعات عند تلقي الناس لخدمات الرعاية الاجتماعية أو الخدمات الإدارية، مما يؤدي إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية غير ضرورية.

وقد كان ترسيخ نظام العمر المُوحّد، المعترف به دوليا، أحد وعود حملة يون الانتخابية. و لذلك من المتوقع أن تختفي طريقة حساب العمر الكورية، والتي يتم فيها احتساب سنة واحدة بمجرد ولادة الطفل، وإضافة سنة واحدة بمجرد تغير العام. وإذا تم توحيد طريقة حساب العمر في المستقبل، سيكون من الممكن منع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية غير الضرورية، مثل منع الالتباس في عملية تحديد سن التقاعد من العمل أو تحديد ما إذا كان العمر خاضعا للتطعيم وغيرها.