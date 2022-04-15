من ذكريات القسم العربي في رمضان





نقدم لكم في حلقة هذا الأسبوع تسجيلا لحلقة خاصة أذيعت عبر أثير القسم العربي، في شهر رمضان المبارك قبل حوالي 30 عاما، من تقديم "شاكر بشر" وإخراج "أحمد بارك"، وتتضمن تسجيلات مع مواطنين عرب يقيمون في كوريا، ويتحدثون عن عادات الصيام في بلدانهم والصيام في كوريا.