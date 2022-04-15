زيارة 12 ضيفا بارزا من 10 دول عربية وإفريقية إلى كوريا

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صرح الاتحاد الكوري للتبادلات الدولية مؤخرا بأنه استضاف اثني عشر ضيفا بارزا من عشر دول عربية وإفريقية بمن فيهم السيدة "علياء بوران" رئيسة لجنة البحر الأبيض المتوسط في مجلس الأعيان الأردني والسيد "حاتم الطيّ" عضو مجلس الشورى العُماني.

ومن المقرر أن يزور هؤلاء عددا من الجهات الكورية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، ومعهد آسان للدراسة السياسات، حتى يوم الغد السبت، من أجل الاطلاع على السياسة الكورية الخارجية، وسياسة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية، والوضع الحالي لمشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما سيزورون مختلف الجهات الكورية ذات العلاقة بأعمالهم من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الفعلية مع الخبراء الكوريين.

ثم يتوجهون إلى مدينة بوسان ثاني أكبر المدن الكورية للاستماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية للحصول على حق استضافة إكسبو بوسان الدولي لعام ألفين وثلاثين، ويتجولون في مجمع "نوري مارو" للمعارض وميناء بوسان وغيرهما.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري إن الاتحاد سيعمل باستمرار على تفعيل التبادلات البشرية في مختلف المجالات مع المزيد من الدول، ملتزما بالإجراءات الحكومية الخاصة للوقاية من جائحة كورونا، وذلك من أجل توسيع شبكة أصدقاء كوريا في الخارج.