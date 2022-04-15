عرض فيلميْن حول فلسطين في مهرجان جونجو السيمائي

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من المتوقع أن يتم عرض فيلمين عربين بارزين في الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان "جونجو" الدولي للسينما والتي من المقرر افتتاحها في الثامن والعشرين من هذا الشهر وتستمر حتى الـ7 من شهر مايو القادم.

وقالت لجنة تنظيم المهرجان إن مختلف فعاليات مهرجان هذا العام ستقام بشكل طبيعي مثلما كان الحال عليه قبل جائحة كورونا.

يشار إلى أن اللجنة كانت قد أقامت مهرجان عام 2020 عبر الإنترنت فقط ثم أقامت مهرجان العام الماضي عبر الشبكة وخارجها معا، لكنها تخطط هذا العام لتنظيم جميع فعالياتها خارج الشبكة مثلما كانت تفعل قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يتم في مهرجان هذا العام عرض 217 فيلما تم إنتاجها في 56 دولة.

وفي قسم التنافس الدولي سيتم عرض عشرة أفلام، يتناول بعضها التاريخ الحديث من الاستبداد العسكري ومسألة اللاجئين. فعلى سبيل المثال يتناول الفيلم "صمت جاسوس" التاريخ الحديث لغواتيمالا والذي تم فيه التضحية بالعديد من الناس بشكل مؤسف خلال الفترة الديكتاتورية العسكرية، حيث يلقي الضوء على شهادة أدلى بها صحفي خاطر بحياته للتجسس من أجل الديمقراطية.

كما يصور فيلم "كردي في طوكيو" لاجئا كُرديّا من تركيا يتغلب على كل الصعوبات من أجل الاستقرار في طوكيو عاصمة اليابان، بينما يحكي فيلم "بحثا عن أسلان" قصة صحفية تهتم بقضية اللاجئين الأفغان.

وفي قسم الخطوط الأمامية المتمثل في النظرات الاستفزازية والاستقلالية سيتم عرض فيلميْن يتناولان حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويتحدث فيلم "سائقو الشيطان" عن الحياة البائسة للسائقين الذين ينقلون بشكل غير قانوني العمال الفلسطينيين الذين يعملون بشكل غير قانوني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

أما فيلم "فلسطين الصغرى" فيحكي قصة حصار مخيم اليرموك في سوريا، وأهوال الحياة والموت هناك خلال أربع سنوات بسبب الحرب الأهلية السورية. ومن المتوقع أن يساهم الفيلمان في تعميق فهم المشاهدين الكوريين للقضية الفلسطينية.