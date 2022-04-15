السفير المصري لدى كوريا يمارس أنشطة دبلوماسية فعالة

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قال سعادة السفير المصري لدى كوريا الجنوبية "خالد عبد الرحمن" في مقابلة صحفية أجراها يوم الثلاثاء الماضي إنه تم إنتاج وبث مسلسل يحاكي المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في مصر خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن نسبة مشاهدة البرامج التلفزيونية مرتفعة عادة في هذا الشهر.

وأضاف السفير المصري الذي وصل إلى سيول قبل شهر واحد فقط أن المسلسل الكوري لقى رواجا منقطع النظير في مصر أيضا.

وكان السفير قد أقام مأدبة إفطار في منزله في سيول بحضور عدد من الضيوف يوم الاثنين الماضي بمن فيهم "ما يونغ سام" الأمين العام للجمعية الكورية العربية، ومسؤولون في وزارة الخارجية والاتحاد الدولي للتجارة الدولية، إلى جانب عدد من الخبراء في الشؤون الشرق أوسطية.

وقال السفير المصري إن هناك الكثير من النقاط المتشابهة عاطفا بين كوريا ومصر.

وأكد أن الأسلوب الذي يحتفل به المصريون بشهر رمضان يتميز عن البلدان الإسلامية الأخرى، موضحا أن عازف الطبل الذي يدعى "المسحراتي" يوقظ المسلمين من خلال ضرب الطبل قبل الفجر ليتناولوا الطعام، كما يضيؤون الشوارع بفوانيس رمضان التي ترمز إلى الشهر الكريم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يُطلق مدفع رمضان مجددا هذا العام من متحف الشرطة بقلعة القاهرة لأول مرة منذ حوالي ثلاثين عاما.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية مؤخرا إن الوزيرة "إيم هيه سوك" التقت بالسفير المصري لدى سيول "خالد عبد الرحمن" تلبية لطلب منه.

وناقش الطرفان اتجاه التعاون بين البلدين بواسطة المساعدة الإنمائية الرسمية بما في ذلك طرق تدريب القوى العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ودعم إنشاء مركز للوصول إلى المعلومات في مصر.

وأضافت الوزارة الكورية أنهما أكدا على أهمية التعاون بين البلدين خاصة في مجال العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات، متطلعيْن إلى تحقيق تعاون فعال في التبادلات البشرية وغيرها بين البلدين في المستقبل.