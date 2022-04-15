مستشفى جامعة جوصون يجري تدريبات لطليبيْن سعوديين

ⓒ Chosun University Hospital

صرح مستشفى جامعة جوصون مؤخرا بأنه يجري تدريبات لطبيبيْن سعوديين أعربا عن الرغبة في المشاركة في التدريبات الجراحية. وهما الطبيب "محمد سليمان الضالع الذي يبلغ عمره 36 عاما والآخر "عبد الله صالح آل عياف " الذي يبلغ عمره 33 عاما.

ومن المتوقع أن يشاركا في التدريبات التمهيدية من أجل مراقبة أعمال رعاية المرضى والعمليات الجراحية وغيرها خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وبعد ذلك سيطلبان من وزارة الصحة والرعاية الكورية الموافقة على ممارستهما الطبية بشكل محدود. وفي حالة الموافقة، سيسمح لهما بإجراء الممارسة الطبية ضمن النطاق المعتمد مثل الفحص والجراحة تحت إشراف أساتذتهما.

يذكر أن هذه التدريبات تأتي ضمن برنامج زمالة الأطباء المتخصصين في الشرق الأوسط.